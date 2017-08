Arrimadas niega legitimidad a la CUP para hablar de terrorismo: "No condena a ETA"

Niega falta de coordinación entre Mossos y Policía Nacional

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado a la CUP por pedir que el Rey Felipe VI no acuda a la manifestación del sábado contra los atentados: "Que una fuerza política como la CUP, que no ha condenado nunca el terrorismo de ETA, sea la que diga donde se tiene que poner cada uno me parece una broma".