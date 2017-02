Arrimadas vincula la organización del 9N a la "sensación de impunidad" de CDC

La portavoz nacional de Ciudadanos y líder de este partido en Cataluña, Inés Arrimadas, considera que si la Generalitat y "la cúpula de Convergència" se decidió a organizar la consulta independentista del 9N de 2014 es porque disfrutaban de una "sensación de impunidad" que les hacía pensar que "no les iba a pasar nada".

"Yo me asombro, de verdad, de qué habrán hecho estos señores toda la vida sin que les pase nada para que se creyeran que ahora iban a organizar esto, sacando pecho en los medios, diciendo que no obedecen al Tribunal Constitucional, y se piensen que no les iba a pasar nada" ha declarado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, coincidiendo con el juicio del ex consejero y hoy diputado del PDeCAT Francesc Homs por organizar esa consulta.

En su opinión, "lo más lógico" es que Homs tenga que declarar ante un juez por haber organizado la consulta de independencia y haber gastado "13 millones de euros de todos los catalanes" y utilizado colegios públicos para ello.

No obstante, la diputada autonómica también ha insistido en que esta situación "de enquistamiento político" y de "bloqueo" requiere, además de la aplicación de la ley y la intervención de la Justicia, de "soluciones dialogadas" y "enfocadas" a la mejora de los servicios y las infraestructuras para los catalanes, y ha defendido que eso es lo que hace Ciudadanos.

En cuanto al Gobierno central, ha opinado que, pese a haber pasado "muchos años" sin tener una actitud "pro activa", en los últimos meses, "desde que el PP no tiene una mayoría absoluta y ha tenido que pactar para tener una investidura", sí está cumpliendo dicho acuerdo.

"Ahora lo que falta, que para mí es lo más importante, es la concreción de esas medidas y de esas reformas", ha remarcado la jefa de la oposición catalana, y ha puesto como ejemplo Rodalies (Cercanías), la reforma del sistema de financiación y el Corredor Mediterráneo.

A su modo de ver, si se realizan estos cambios, aunque la justicia tenga que seguir actuando por su cuenta "como hace con cualquier ciudadano", desde la política podrán poner soluciones "encima de la mesa".