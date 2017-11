Arrimadas pide no dejarse engañar por propuesta bilateral de ERC y JuntsxCat: "No se han vuelto constitucionalistas"

La líder de Ciudadanos en Cataluña y candidata a las elecciones del 21 de diciembre, Inés Arrimadas, ha llamado este miércoles a no dejarse engañar por la propuesta de ERC y JuntsxCat de apostar por la bilateralidad para una solución negociada con el Gobierno de Mariano Rajoy al desafío independentista, porque, ha dicho, "no se han vuelto constitucionalistas".

"Son los mismos, se vuelven a presentar los mismos y si vuelven a gobernar van a volver a hacer lo mismo, que no se engañe nadie", ha declarado Arrimadas en declaraciones a la prensa en Bruselas, a donde ha viajado para reunirse con varios representantes de los Liberales europeos (ALDE), fuerza europea en la que están integrados tanto C's como PDeCAT.

Así Arrimadas ha planteado que el proyecto de ERC y JuntsxCat pueda ser una "estrategia" para "desmovilizar" el voto no independentista de cara al 21-D, pero ha insistido en que son formaciones conocidas por su trayectoria y que "no se han vuelto constitucionalistas, ni les ha entrado un ataque de amor por el cumplimiento de las leyes en los últimos meses".

Por ello, la mandataria de la formación naranja ha avisado de que si vuelven a ganar las elecciones los partidos independentistas entonces "van a volver a gobernar de la misma manera" y Cataluña "no se puede permitir cuatro años más de procés". "La economía y la sociedad catalana no se lo pueden permitir", ha remachado.

"Mientras el señor Puigdemont está aquí criticando a las instituciones europeas porque no le dan razón, nosotros venimos a defender un proyecto europeísta", ha añadido, para después insistir en el mensaje de "esperanza" que ha llevado al "corazón de Europa" sobre las posibilidades de los no nacionalistas en las elecciones de diciembre.

De él, la líder de C's en Cataluña ha destacado sus "claros posicionamientos en contra de las tesis nacionalistas" y "a favor de la unión y la solidaridad". "No cabe duda de que no ha dado apoyo en ningún momento al señor Puigdemont", ha afirmado Arrimadas de Verhostadt, quien no se ha reunido con el expreisdente catalán desde que éste llegó a Bruselas para eludir la citación de la Audiencia Nacional.