Arrimadas replica a Iceta que "nadie va a indultar" a la gente de pagar facturas

Javier Nart: "Como España no era de Franco, Cataluña no es de los separatistas"

La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha replicado este viernes al presidenciable del PSC, Miquel Iceta, que "nadie va a indultar" a la gente cuando no puede pagar facturas, cuotas de autónomos o cuando pierde su trabajo, por lo que no debe indultarse a políticos si les condenan por delitos como malversación de fondos públicos.

"A los ciudadanos normales que tienen un trabajo fuera de la política y cumplen con sus obligaciones no les viene nadie a indultarles cuando no pueden pagar facturas", ha insistido en un acto en Santa Coloma de Gramenet ante unas 1.200 personas, después de que Iceta planteara indultar a los dirigentes independentistas si son condenados, propuesta que él también ha dicho que es prematura.

"Os aseguro que no os vais a arrepentir en vuestra vida", ha garantizado la candidata, que ha dicho que no quiere que se repartan más carnés de catalanidad, porque catalanes son todos los ciudadanos, a los que no les preocupa lo que pone en su pasaporte, sino los servicios sociales, según ella.

Ha resaltado que barrios como el de Santa Coloma "saben muy bien que de la 'estelada' no se come", y ha criticado que el Govern cesado de Carles Puigdemont ha cogido esta 'estelada' abandonando la 'senyera' y el sentido común.

El eurodiputado de Cs Javier Nart ha criticado que, a sus 70 años, vuelve a sus 20, cuando el franquismo decía como debían ser las cosas: "Como España no era de Franco, Cataluña no es de los separatistas", sino de la gente, que no cobra un sueldo público como los dirigentes independentistas, y de la bandera no se puede comer, ha dicho.