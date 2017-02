Arrimadas insta a Mas a ser "valiente" ante los jueces y admitir que conocía las consecuencias judiciales del 9-N

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado este lunes que el expresidente de la Generalitat de Cataluña y los demás acusados por la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 no sean "valientes" y digan ahora que no fueron advertidos de las consecuencias judiciales que esta acarrearía.

"El señor Mas tiene discursos diferentes" en función de si habla "en las televisiones o ante los jueces", ha declarado Arrimadas en rueda de prensa en la sede de Cs.

En el primer día del juicio a Mas, a la exvicepresidenta catalana Joana Ortega y a la exconsejera Irene Rigau por desobediencia grave y por prevaricación, ya que la consulta se celebró pese a la prohibición del TC, el expresidente se ha defendido.

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mas ha declarado que no fueron "totalmente comunicados o requeridos" y se ha preguntado por qué el Constitucional "no hizo nada" para impedir la votación del 9-N si era "tan evidente" que era un delito.

Arrimadas ha recordado que los dirigentes independentistas "sacaban pecho de no hacer caso al Tribunal Constitucional" y "aprobaron en el Parlament resoluciones que decían que no era competente en Cataluña".

Por tanto, "lo que no pueden hacer" ahora es "decir que no sabían nada y que interpretaban que eso no era desobediencia al Tribunal Constitucional", ha señalado. A su juicio, "si son valientes para hacer lo primero, deberían ser valientes también para decir lo mismo ante los jueces".

NO SE VA A JUZGAR A NADIE POR SUS IDEAS

Por otro lado, la líder de la oposición en Cataluña ha subrayado que "en el siglo XXI, los políticos no pueden tener privilegios ante la ley", de manera que Mas, Ortega y Rigau "tendrán que responder ante la Justicia".

Por eso ha pedido que sean tratados "como cualquier ciudadano", sin "privilegios ni castigos que no existan para los demás". Además, ha señalado que "no se va a juzgar a nadie por sus ideas, sino por saltarse las leyes democráticas".

Respecto a las palabras de apoyo del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a los acusados, Arrimadas ha dicho que debería dedicarse a "tener un proyecto para Cataluña", en vez de hacer "escenificaciones sobre algo que no tiene futuro", como es, en su opinión, el proceso independentista.

Según la diputada catalana, ese proceso está dando sus "últimos coletazos". "Espero que acabe en 2017 con una nueva convocatoria electoral" para que Cataluña tenga un gobierno "con las manos limpias y con un proyecto de regeneración, no de separación".

Asimismo, ha apuntado que Artur Mas está "mucho más cómodo" hablando del proyecto independentista que de los casos de corrupción en los que están implicados antiguos cargos políticos de su partido, la antigua CDC, como el caso Palau o el de las comisiones del 3%.

Pero "a nosotros no nos sirven las manifestaciones y las esteladas", en Ciudadanos "queremos que se sepa todo lo que ha pasado en Cataluña y que se limpien las instituciones de corrupción", ha recalcado.