Artur Mas: "La democracia española se está agrietando por momentos"

El ex president de la Generalitat Artur Mas ha acudido al Tribunal Supremo con una urna de cartón gigante para apoyar al diputado del PDECat, Francesc Homs. Mas ha dejado claro que el juicio al ex conceller de Presidencia por el 9N nunca debería haber asistido. "Es un juicio por poner las urnas, escuchar a la gente y hacer caso del mandato de la gente en las urnas que es la esencia de la democracia". El ex president de la Generalitat también ha señalado que la democracia española se está "agrietando por momentos" y ha reiterado su opinión de que la causa tiene motivaciones políticas. "Si los juicios que se promueven son estos juicios de base política, no hay que extrañarse que la gente lo interprete de esta forma".