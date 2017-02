Artur Mas explicará en Oxford y Harvard el proceso soberanista catalán

El expresidente de la Generalitat Artur Mas explicará el próximo mes de marzo en Oxford y Harvard el proceso soberanista catalán, invitado por instituciones locales y de la mano del Programa Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas 'Eugeni Xammar'.

Mas dará una conferencia en Oxford el 1 de marzo, invitado por la Oxford Union Society, cuyos miembros proceden de la Universidad de Oxford y otros centros como el Magna Carta College y el Oxford Brookes University, ha informado este martes la Conselleria de Presidencia en un comunicado.

La Oxford Union es la tercera sociedad de debates más antigua de Gran Bretaña, y desde su fundación ha sido independiente de la universidad.

Entre los conferenciantes en la sede de la Oxford Union destacan el Dalai Lama; los exprimeros ministros británicos Winston Churchill y Margaret Thatcher; los presidentes norteamericanos Richard Nixon, Jimmy Carter y Bill Clinton; el presidente de la Autoridad Nacional Palestina Yasser Arafat; el científico Albert Einstein; Malcolm X, y los actores y cineastas Orson Welles, Clint Eastwood y Martin Sheen, entre otros, ha recordado la Generalitat.

Mas viajará posteriormente a la Universidad de Harvard, en Boston (Estados Unidos), donde será uno de los conferenciantes de la European Conference 2017 que acoge la Harvard Kennedy School en el panel 'La forma futura de Europa: adhesiones y secesiones' el 4 de marzo.

Se trata de un acontecimiento anual, cuya esta edición se desarrollará bajo el lema 'Europe: New Directions', con la idea de "forjar soluciones innovadoras a grandes desafíos de Europa y proponer ideas para un liderazgo audaz directamente a los líderes actuales y futuros de Europa".

La organización corre a cargo de los alumnos de la Kennedy School of Government, Harvard Bussiness School, Harward Law School, Harvard Graduate School of Design y la Fletcher School of Law and Diplomacity, y se esperan unos 600 participantes en una decena de paneles temáticos.