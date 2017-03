Artur Mas admite que "no es segura" la permanencia de Cataluña en la UE si se independiza, pero tampoco es "imposible"

Quiere un pacto de Estado sobre la independencia y pide una "alternativa" que se vote junto al referéndum

El expresidente de la Generalitat catalana Artur Mas ha admitido este miércoles que "no es segura" la permanencia de Cataluña en la Unión Europea (UE) en el caso de que se independice de España, pero ha dicho que tampoco es "imposible".

"Ni es imposible la permanencia, ni es segura la permanencia de entrada", ha afirmado en un desayuno informativo organizado por 'Vanity Fair' en Madrid, destacando que "no hay precedente" que permita saberlo: "Los tratados de la Unión Europea no contemplan esta posibilidad porque no se ha dado nunca y nadie la ha previsto", ha remachado.

Eso sí, Mas cree que la Unión Europea es "reticente" al principio, pero, una vez constituido el Estado catalán, "la reticencia inicial" se convertirá en pragmatismo "sobre todo por razones económicas".

A su juicio, tanto el caso de Escocia como el catalán ponen encima de la mesa un "reto democrático" que es la posibilidad de llegar a constituir estados independientes que tienen la "voluntad de quedarse en el marco europeo".

Por otro laso, Mas ha recalcado que el "Estado catalán" no tiene que nacer "contra el Estado español" y ha dicho que, tras el proceso independentista, debe haber un "beneficio mutuo". En este sentido, ha declarado que el Gobierno catalán mantiene una actitud de colaboración para conseguirlo.

"CHOQUE ENTRE LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD"

El expresidente ha reclamado la celebración de un referéndum en Cataluña argumentando que el marco legal de la Constitución ya no es "legítimo" para una parte de la sociedad catalana. En esta línea, ha hecho hincapié en que todos los cambios constitucionales "en profundidad" se han producido tras existir una "falta de legitimidad" de los marcos legales establecidos.

En Cataluña, ha explicado, "hay un choque entre legalidad y legitimidad". "Lo normal es que si hay una realidad social y política expresada de forma normal y pacífica (...) se atienda", ha proclamado, para después manifestar que los cambios legales "se tienen que ir acomodando a los cambios de la sociedad".

Así, Mas ha pedido "escuchar" y "negociar" esta realidad para que sea "encauzada" en el marco legal. Para ello, considera que debe celebrar ese referéndum en Cataluña y, "si se está dispuesto a hablar" de eso, se podrá hablar "de todo": la fecha, las preguntas y condiciones y garantías de la consulta.

"AVANZAR" EN EL PROCESO INDEPENDENTISTA

"Lo que no podemos admitir es que no se pueda hablar de este tema", ha asegurado Mas, que cree que los dirigentes soberanistas sólo pueden "avanzar" en este proceso independentista porque, a día de hoy, no hay una "alternativa" encima de la mesa.

De hecho, ha lamentado que no exista un "interlocutor" en las negociaciones entre Cataluña y el Estado sobre el proyecto por la independencia: "Si hay alguien en el marco del Estado que tiene un proyecto para Cataluña que lo explique", ha manifestado, para después apuntar que se desconoce si existe una "alternativa" al proyecto de independencia.

"Se habla mucho de terceras vías pero nadie ha concretado nada", ha apuntado, señalando que, en el caso de que exista dicha "alternativa", desde el Gobierno catalán pedirán que también se vote para ver donde está "la mayoría": si es la propuesta alternativa o en el estado catalán.

RECLAMA UNA PROPUESTA DEL ESTADO

"Si somos demócratas y queremos llegar a acuerdos esperamos que a alguien se le ocurra en el marco del Estado explicarnos qué propuesta tiene este Estado para Cataluña desde el punto de vista del autogobierno", ha afirmado.

Así, Mas ha reclamado un pacto de Estado para el proceso independentista en Cataluña y no quiere un acuerdo cerrado solamente con el Gobierno. "Si se quiere un pacto de verdad hay que hacerlo con el Estado", ha subrayado.

Es más, según el expresidente catalán, la "experiencia" demuestra que los pactos con el Gobierno terminan siendo "aguas de borrajas: "¿Cuánto duraría un referéndum en manos de un Tribunal Constitucional dominado por parte conservadora?", ha apostillado.

PRESUPUESTOS CON LA CUP

Preguntado por el apoyo de la CUP a los presupuestos catalanes de JxSí a cambio de fijar el referéndum, Mas ha resaltado que esa condición "sobra" porque, según ha declarado, "ya hay un compromiso firme" por parte del Gobierno catalán a la hora de convocarlo.

Según Mas, el Ejecutivo autonómico no va a dar "ni un solo paso atrás en este sentido y, además, cree que este año 2017 no habrá elecciones anticipadas en Cataluña.

Por otro lado, el expresidente catalán ha criticado la "judicialización de la política" y ha avisado al Gobierno de que "las condenas ayudan más al proceso soberanista que al unionista". De hecho, ha aseverado que la gente "no entiende" que los tribunales sean el recurso principal del Ejecutivo de Mariano Rajoy contra el desafío secesionista.

Asimismo, se ha referido a su inhabilitación por la celebración de la consulta del 9 de noviembre de 2014, diciendo que tampoco se entiende ya que solo ha intentado poner las urnas para "escuchar" a la gente.

Por otro lado, sobre la presunta financiación ilegal de Convergència (CDC) ha apuntado que una cosa son las aportaciones de empresas a partidos políticos y otra cosa es que exista "trato de favor" a la hora de adjudicar obras públicas. Y para averiguarlo, ha dicho, hay que analizar "bien" la contratación, algo que, a su juicio, no se está haciendo.