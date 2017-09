Artur Mas: el soberanismo se aparcará "una buena temporada" si el 1-O tiene baja participación

Afirma que un referéndum "no es una estafa" y declina establecer un límite de participación en el 1-O

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este lunes que "si sale que no o hay una participación baja en el 1-O, el tema soberanista queda aparcado una buena temporada".

El presidente del PDeCAT también ha respondido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha dicho que un referéndum "no es una estafa", y ha declinado establecer un límite de participación en el 1-O.

Mas ha remarcado que, en el momento en que una de las opciones de voto del referéndum pasa del 50%, ya es una mayoría amplia, y ha reflexionado: "Si el 51% no es insuficiente para tirar hacia delante la independencia, ¿quiere decir que el 49% es suficiente para bloquearlo todo?".

En defensa de no aplicar un límite de participación, Mas ha replicado que las principales normativas internacionales que rigen los referéndums aconsejan no establecer una participación mínima para que los opositores "no boicoteen la votación".