Mas, Rigau y Ortega, ante el juez por el 9N

El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, su ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consellera Irene Rigau se sientan hoy en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña por la consulta del 9N. Sus delitos: desobediencia grave y prevaricación. El expresident lo volvería a hacer porque, dice, que no es un delito sacar las urnas y considera un "castigo ejemplar" que pida el fiscal 10 años de inhabilitación. Para ellas, piden nueve años por ser "cooperadoras necesarias". A las puertas de los juzgados no estarán solos. Esperan 40.000 manifestantes a las puertas de los juzgados. Casi tantos como voluntarios hubo en el 9N.