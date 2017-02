Por primera vez, un presidente de la Generalitat, en el banquillo

Por primera vez, un presidente de la Generalitat, se ha sentado en el banquillo. A su lado, dos de sus consejeras, Joana Ortega e Irene Rigau. Pero Artur Mas se responsabiliza de todo: "Las directrices venían de la presidencia de la Generalitat, por lo tanto, de mí mismo". Aunque argumenta que no fue la Generalitat quien lo organizó sino los voluntarios. Más ha añadido que no fueron avisados pertinentemente de que podían incumplir la ley. "Ni yo ni ningún otro miembro del Govern fuimos formalmente comunicados, formalmente notificados o formalmente requeridos". Mas se ha preguntado por qué ni el Constitucional ni el fiscal actuaron ese día para evitarlo: "¿Cómo puede ser que el Tribunal Constitucional no hiciera nada para obligar a obedecer su resolución?" Y recuerda que era el mismo Gobierno quien días antes restó importancia a la consulta. Por ello, ha pedido que Rajoy declare como testigo en el juicio. Ortega y Rigau han repetido argumentos.