La Asociación Pro Derechos Humanos cree que la absolución Carlos Vielmann de 10 asesinatos promueve la impunidad

La Asociación Pro Derechos Humanos de España ha criticado este viernes la decisión de la Audiencia Nacional de absolver al exministro de Gobernación de Guatemala Carlos Vielmann del asesinato de 10 presos de dos cárceles del país centro americano entre 2005 y 2006 y considera que esta sentencia "perpetúa y promueve" la impunidad.

En un comunicado, la asociación expresa su rechazo a la decisión judicial de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, cuya sentencia absolutoria se dio a conocer este miércoles y expresaba que no ha quedado acreditado que el exministro guatemalteco --con nacionalidad española desde 2009-- "participase en la ejecución de los reclusos, ni ordenándola, ni autorizándola, ni manifestando su respaldo o aquiescencia, ni que conociese o tuviese razones para conocer o prever que podía producirse".

Para la asociación esta resolución "perpetúa y promueve la impunidad de los crímenes que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos". Asimismo, hace hincapié en que la sentencia incluye el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada que discrepa de sus compañeros y plantea dudas sobre la conveniencia de que el exministro no haya sido condenado al menos a los 160 años que solicitaba el Ministerio Público por ocho asesinatos --la acusación particular le acusaba de 10 fallecimientos--.

De Prada recalcó que no es "verosímil" que Vielmann "no fuera consciente" de lo que estaba ocurriendo en uno de los recintos penitenciarios, "cuyo interior estuvo recorriendo a pie y lo sobrevoló, y en el que se llevaron a cabo acciones parapoliciales evidentes por personas disfrazadas de 'swat', con pasamontañas y armas espectaculares que nada tenían que ver con el armamento oficial".

DOS PLANES PARA RECAPTURAR PRESOS FUGADOS

Vielmann fue acusado de diseñar dos planes para la recaptura de presos fugados. El primero de ellos, el denominado 'plan Gavilán' con el fin de buscar y recaputar a 19 reclusos huídos en octubre de 2005 de la cárcel de Máxima Seguridad, conocida como 'El Infiernito', que concluyó con la muerte de tres reos.

En el mes de junio de 2006 el exministro planteó otra operación para retomar el control de la cárcel Granja Modelo de Rehabilitación 'Pavón', ubicada en Fraijanes. En esta ocasión, el denominado 'plan Pavo Real' tenía un objetivo "paralelo y oculto: causar la muerte a los reos que lideraban la población privada de libertad", según explicaba el Ministerio Público en su escrito de acusación, y en el que murieron siete presos.

El exministro negó rotundamente en el juicio haber participado en estos dos planes. "Tengo una hoja de vida que me ha costado hacer. Tengo una familia integrada, mi nombre no lo iba a manchar. No iba a permitir participar para matar a siete reclusos", afirmó.