Asociaciones de Guardia Civil piden la dimisión de Nieto (Interior) tras decir que cobran por encima de la media europea

Las ocho asociaciones de la Guardia Civil han reclamado este viernes la dimisión del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por "el desprecio manifiesto hacia el colectivo" que en su opinión demostró al defender en el Senado que los sueldos de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están por encima de la media de otros funcionarios en España y de las policías europeas.

Unas afirmaciones que "no se pueden tolerar" y que han sentado "muy mal" a las ocho asociaciones de Guardia Civil que, en una acción conjunta, reclaman la dimisión de Nieto al considerar que no "merecen" el trato recibido y que no es la persona adecuada para ocupar la Secretaría de Estado de Seguridad "por el desprecio manifiesto hacia el colectivo y la falta de información y de rigor" que ha demostrado con estas declaraciones.