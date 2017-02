Aspirantes a magistrado del TC no ven hoy posible que se delegue a Cataluña la competencia para organizar el referéndum

El Senado inicia la audiencia a 15 aspirantes, que concluirá mañana miércoles, mientras PP y PSOE buscan un acuerdo para elegir a cuatro

Varios aspirantes a magistrado del Tribunal Constitucional que han comparecido este martes ante el Senado, en el proceso de renovación de cuatro miembros de ese órgano, han considerado que no hay posibilidad legal ahora de que el Gobierno transfiera a Cataluña la competencia para organizar el referéndum de independencia, mientras que otros han aclarado que aún que fuera posible, sería para consultar a los ciudadanos sobre asuntos de competencia autonómica.

La Comisión de Nombramientos del Senado ha escuchado este martes a seis de los quince aspirantes propuestos por los parlamentos autonómicos para cubrir los cuatro puestos de magistrado del TC que debe renovar la Cámara Alta. El resto de comparecencias tendrá lugar este miércoles y luego, la comisión hará una propuesta de cuatro nombres.

Será el Pleno del Senado de la semana viene el que apruebe esa lista por mayoría de tres quintos. Dada esta mayoría reforzada, PP y PSOE negocian un acuerdo que todavía no ha sido anunciado. Dos de los nombres que formarían parte de este pacto comparecerán mañana ante la comisión: la catedrática de Derecho Constitucional por la Universidad de Málaga María Luisa Balaguer, la candidata respaldada por Susana Díaz, y el del exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido.

PREGUNTAS SOBRE CATALUÑA

A todos los candidatos que han comparecido este martes, la portavoz de ERC, Mirella Cortés, les ha planteado las mismas preguntas; una de ellas, si ven posible que el Gobierno delegue a Cataluña la competencia para organizar una consulta popular por vía de referéndum. Y de los seis, cuatro candidatos han respondido que esa posibilidad no cabe en la Constitución, salvo que sea reformada.

El aspirante por el Parlamento de Navarra, Manuel Pulido, ha asegurado que los constituyentes optaron "por un sistema representativo" para la toma de decisiones más que por las consultas populares y que el referéndum que contempla la Constitución "es muy limitado". "Otra cosa es una reforma constitucional, pero en los actuales términos, sería hacer decir a la Constitución lo que la Constitución no puede decir", ha añadido.

La candidata gallega María Teresa Conde-Pumpido ha abogado por "otras soluciones" para esta cuestión porque a su juicio no es delegable la competencia, la misma opinión que han expresado las dos aspirantes por las Cortes Valencianas, Susana Gisbert y María Alicia Millán, quien ha asegurado que no es posible "en los términos que viene prevista la cuestión en la Constitución", salvo reforma.

El candidato balear, Joan Oliver Araujo, ha asegurado que no ha estudiado a fondo si cabe trasladar la competencia a una comunidad para convocar referéndum, pero ha subrayado que en cualquier caso sería para "temas de su competencia". Y el otro aspirante del Parlamento gallego, José Manuel Sieira, ha preferido no pronunciarse por entender que es un tema "de claro componente político" que un aspirante al TC, a su juicio, no debe expresar.

LA AFILIACIÓN POLÍTICA

La portavoz de ERC ha preguntado a todos los candidatos otras tres cuestiones: si alguna vez han militando en un partido y qué les parece que los magistrados del TC puedan tener carné, como fue el caso del actual presidente de este órgano, Francisco Pérez de los Cobos; también, si creen que el Tribunal debe tener competencias para ejecutar sus sentencias y cómo valoran que el Gobierno "apruebe conflictos de forma reiterada" contra leyes del Parlamento catalán.

Sobre el primer asunto, la mayoría de los aspirantes ha considerado mejor que los magistrados no pertenezcan a partido ni sindicato alguno, aunque han recordado que es legal. Sólo el candidato balear ha asegurado que milita en un partido, el PSOE, "desde hace 37 años", y ha preguntado si los futuros miembros del TC tienen que "estar sin militar por si un día les llaman" para un cargo que se desempeña sólo por nueve años. "Es absurdo", ha considerado.

Con respecto a la competencia del TC para que ejecute sus sentencias, dos se han mostrado a favor, dos han preferido no opinar, otro candidato ha asegurado que lo importante es lo que el tribunal dice, no quién lo ejecuta, y sólo Susana Gisbert se ha mostrado en contra.

"USTED NO VA A TENER OPCIONES"

El portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha dirigido el mismo comentario a los candidatos que han comparecido hoy ante la comisión: les ha reconocido un currículum "brillante" y que son aptos para ser miembros del TC, pero a todos les ha dicho que no van a tener opciones porque hay un acuerdo de PP y PSOE sobre qué cuatro nombres serán elegidos y no les incluye: "Les hacen a ustedes venir, nos da la oportunidad de conocerles, estoy agradecido, pero no va a tener más utilidad".

PP y PSOE han defendido que serán las deliberaciones de la comisión las que decidan qué candidatos son más adecuados y han rechazado el comentario de Espinar. Tanto el socialista Vicente Álvarez Areces como el 'popular' José Manuel Barreiro han asegurado que el Senado decidirá tras escuchar a los 15 aspirantes y que nada está ya cerrado. "Cualquier otra apreciación no se corresponde con la realidad", ha dicho el portavoz del PP.

CONDE-PUMPIDO DEFIENDE UN TC CON MAS MUJERES

La candidata gallega María Teresa Conde-Pumpido ha aprovechado su turno para defender más presencia de mujeres en altos cargos sean públicos o privados, porque tienen méritos para ocuparlos y porque "las mujeres de ahora deben tener modelos".

"Y cuando miran para arriba a las cúpulas, de la banca, la prensa, el poder o el Tribunal Constitucional, lo que ven son hombres sustancialmente", ha afirmado.

Y ha explicado que esta era la causa fundamental por la que había aceptado la candidatura del Parlamento gallego y comparecía hoy ante el Senado, porque como mujer se sentía obligada a hacerlo: "Lo único que una mujer no se puede permitir nunca es la excusa de que no había candidatas. O la democracia es paritaria o no lo es".