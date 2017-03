La Audiencia Nacional deja en libertad a Arantza Zulueta pese a la petición de prisión de la Fiscalía

Desde su detención ha cumplido con las medidas impuestas y debe atender a sus padres enfermos, dicen los magistrados

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad a la abogada de presos de ETA Arantza Zulueta tras la vista de medidas cautelares celebrada este martes en la que la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) y la Fiscalía pedían su reingreso en prisión ante riesgo de fuga evidente en el marco de la causa en la que se le investiga por dirigir el frente de 'makos' (presos) de la banda integrado en la estructura 'Halboka'.

El tribunal ha decidido mantener la situación de libertad provisional -que disfruta desde el pasado 25 de febrero tras pagar una fianza de 20.000 euros-- y las medidas acordadas de retirada del pasaporte y comparecencias mensuales por otro proceso conocido como Koordinazio Taldea, 'KT' y también vinculado con el colectivo de apoyo a presos de la banda.

En un auto la Sala deniega la petición del fiscal José Perals y de la asociación de víctimas que solicitaban prisión provisional sin fianza para la letrada ante riesgo de fuga y presunta reiteración delictiva por su implicación en el proceso 'KT' dando "proporcionada primacía" a la tesis de la defensa que ha apelado al cumplimiento de las obligaciones impuestas cuando ha quedado en libertad y al arraigo personal, ya que cuida de sus padres mayores.

El escrito concluye que esta tesis hace "sino eliminar sí difuminar considerablemente el riesgo de sustracción a la acción de la Justicia" y añade que es "válido y determinante" el argumento acerca de que durante todo el período en que ha estado imputada no se ha sustraído a la acción de los órganos judiciales

Durante la vista, Zulueta se ha sentado en el estrado en calidad de abogada y ha defendido que en la causa 'Halboka' por la que se le pide prisión, está en libertad y que cumple con las comparecencias señaladas. Tras recoger la notificación de la Sala, la letrada ha abandonado las dependencias judiciales acompañada de su letrado, Alfonso Zenón, que ha celebrado la decisión del tribunal.

"NO CABÍA OTRA SOLUCIÓN"

"En nuestra opinión era evidente dado la situación, su arraigo no solo profesional sino familiar y dado que ha venido cumpliendo durante los meses y años que estuvo en libertad las medidas que se le habían impuesto. Para nosotros no cabía otra solución", ha dicho Zenón quien ha añadido que la Fiscalía "no tenía argumentos suficientes" para solicitar la prisión para Zulueta.

Perals ha recordado durante la vista que en el marco de la causa en la que se la investiga por dirigir el frente integrado en la estructura 'Halboka' reclama para ella 19 años de prisión, pena que se eleva hasta los 20 en el caso de la asociación de víctimas por delito de integración en organización terrorista y depósito de armas.

La Fiscalía estima que servía de enlace entre la dirección de ETA y el colectivo de presos y defiende que ejercía el control de este colectivo, participó en el cobro del denominado 'impuesto revolucionario' y en las informaciones sobre varios objetivos, entre ellos la Audiencia Nacional.

EXCARCELADA EL MES PASADO

La letrada fue excarcelada el 25 de febrero tras pagar una fianza de 20.000 euros, después de permanecer durante tres años en prisión provisional tras su detención en enero de 2014 en un operativo contra abogados de presos de ETA en el marco de la causa conocida como Koordinazio Taldea, 'KT'.

En este segundo caso fue acusada de integrar el denominado KT (Grupo de Coordinación) que supuestamente utilizaba la banda para garantizar "la concienciación y la homogeneidad ideológica" de los reclusos. Zulueta había sido sido designada por el Colectivo de Presos EPPK como una de sus interlocutores en el exterior de las prisiones.