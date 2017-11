La Audiencia Nacional rechaza entregar documentos a la Comisión sobre financiación del PP

El magistrado De Prada discrepa porque las conclusiones de los diputados no afectan a la presunción de inocencia

Sólo se aportaran las resoluciones judiciales que se le soliciten y se rechaza entregar informes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (UDEF) y de la Intervención General del Estado (IGAE) que habían sido pedidos por los diputados. Considera que si actuara de contrario la presunción de inocencia de los investigados "podría verse comprometida por investigación paralela no sujeta a las garantías del proceso penal".

El acuerdo cuenta con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, que considera al contrario que sus compañeros que esta falta de colaboración con el Congreso es injustificada porque, entre otras razones, el objeto de la investigación parlamentaria no es ningún caso determinar responsabilidades penales, y las conclusiones a las que los diputados lleguen "dejan perfectamente incólume el derecho a la presunción de inocencia" de los investigados por la Audiencia Nacional.

Añade la Sala que la presunción de inocencia de estos últimos "podría verse comprometida por investigación paralela no sujeta a las garantías del proceso penal y a la tutela de los derechos propios de la función judicial", más aún si se tiene en cuenta que los informes policiales y de la Intervención General solicitados "fueron rendidos bajo control judicial" y contienen datos personales a los que no deben tener acceso terceras personas.

VOTO PARTICULAR

En su voto particular, el magistrado De Prada argumenta su desacuerdo con el resto de la Sala al considerar que existe obligación de colaborar con el Congreso y afirma que la distinción entre 'publicidad' y 'difusión' que hacen sus compañeros no es aplicable a este caso, "ya que la remisión a la Comisión requirente de la información no implica ni tiene que implicar la difusión o divulgación indiscriminada de ésta".