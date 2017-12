La Audiencia Nacional concede la extradición de 121 chinos por la macrocausa del fraude telefónico

Fueron detenidos en el marco de la operación Wall en 2016 junto con otras 148 personas por el delito de estafa

En las vistas de extradición celebradas el pasado mes de septiembre, su letrado expuso que la entrega no debía de tener lugar porque la petición formulada por el país asiático no estaba sustentada en una resolución judicial. Además dijo que la documentación aportada para ello era insuficiente y que los detenidos ostentaban la nacionalidad taiwanesa, lo que impediría su entrega.

TAIWÁN NO ES UN ESTADO

Igualmente la representación procesal cuestionó que China respetara su derecho a un proceso con todas las garantías así como los derechos fundamentales de los detenidos. No obstante la Sala rechaza estos argumentos exponiendo que Taiwán integra la República Popular de China (aunque cuente con gobierno legislador) y que por tanto no se puede reconocer como Estado.

De hecho la Sala recuerda en su auto que Taiwán no forma parte de la ONU desde 1978, que solo mantiene relaciones diplomáticas con 23 países y que no tiene relaciones con la Unión Europea (UE). El tribunal añade que la comunidad internacional entiende a Taiwán como parte de China y que una futurible independencia no puede hacerse de forma unilateral.