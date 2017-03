La Audiencia Nacional absuelve al presunto líder de una célula yihadista para el que la Fiscalía pedía 10 años de cárcel

Dice que no queda probado que se dedicara a adoctrinar a los integrantes de la célula ni que fuera el referente de la misma

La Audiencia Nacional ha absuelto a Mohamed Said Mohamed de los delitos de pertenencia y colaboración con organización terrorista al entender que no ha quedado probado que el joven, detenido en Melilla en 2014, liderara una célula yihadista vinculada al Daesh, como apuntó la Fiscalía que pedía para él diez años de cárcel.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal concluye que ni de las declaraciones del acusado ni de los efectos intervenidos en el registro de su vivienda se obtienen datos suficientes que sustenten la versión del Ministerio Público, que defendió que Mohamed se había convertido en un referente autoritario y operativo de una célula vinculada al Daesh y que había jurado lealtad al Estado Islámico.

El auto apunta que no consta que Mohamed fuera la persona que encabezara dicha célula ni tampoco que se encargara de captar, reclutar y enviar voluntarios para la Yihad, pese a que la investigación expuso que este tenía como finalidad "entrenar de manera intensiva" a los miembros del grupo a través de visionados de vídeos sobre los éxitos de las milicias del Daesh, así como con entrenamientos físicos nocturnos.

Al respecto, el tribunal descarta que se baraje como dato incriminatorio unos "vídeos didácticos" incautados en el registro sobre artes marciales y boxeo, deporte que dijo el acusado que entrenaba en la playa y el gimnasio. No obstante dice que "causa sorpresa" que se encontrasen varias cajas de teléfonos móviles vacías sin ningún dispositivo en su interior en el registro practicado en su casa de Melilla.

Los funcionarios policiales tampoco creyeron la versión de Mohamed sobre por qué no tenía teléfono móvil cuando fue detenido ante la sospecha de que conociera lo que iba a ocurrir. Al respecto la Sala precisa que aún siendo factible que Mohamed no hubiera contado la verdad al respecto, ello no constituye una prueba de implicación terrorista.

NO FINANCIÓ VIAJES PARA COMBATIR

Tampoco considera probado que el dinero que obtuvo el acusado por un robo --de unas gafas y cinco euros, según la defensa-- fuera para financiar a nadie que se desplazara a territorios ocupados. Además matiza que el hecho de que su hermano Zacarías hubiera podido desplazarse a Mali para combatir, no tiene por qué influir en su "orientación delictiva".

Tampoco da por válida "porque no tiene consistencia alguna" la versión del Ministerio Público acerca de que una nota manuscrita que se encontró la Policía sería de despedida ante su inminente partida para combatir en el EI porque no ha quedado probado que esa fuera la letra del acusado (el cual dijo que no sabía ni leer ni escribir en el juicio).

La fiscal Dolores Delgado, que pedía diez años de cárcel para Mohamed por los delitos integración en organización terrorista como responsable del adoctrinamiento y entrenamiento de los ocho miembros de una célula terrorista vinculada a la organización, concluyó que este incorporó su ideario a la célula, estando a favor de sus acciones armadas, así como de la instauración por la fuerza del denominado 'Califato Islámico', hechos que la Sección Cuarta no considera probados.