La Audiencia Nacional permite los actos de recibimiento a Díaz Usabiaba tras su salida de prisión hoy

Razona que no hay constancia de que se vaya a cometer delito y que la jurisdicción penal actúa una vez producidos los hechos

El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado este jueves no prohibir los actos de recibimiento al ex secretario general de LAB, Rafael Díaz Usabiaga, quien está previsto que salga de prisión hoy, al entender que no existe constancia que permita afirmar que se vaya a producir delito alguno.