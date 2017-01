La Audiencia Provincial reabre la causa del despido de Bárcenas del PP y pide que se le cite a declarar

Considera que el sobreseimiento fue "improcedente" y no descarta que se produjera infracción penal

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la causa en la que se investigaba si se había producido falsedad documental y estafa procesal en el despido del extesorero del PP Luis Bárcenas después de que fuera archivada el pasado mes de mayo, y ha solicitado que se continúe con la instrucción de la misma para determinar si se produjo o no infracción penal.

En un auto de la Sección 2 de la Audiencia Provincial al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados aceptan el recurso de apelación interpuesto por Bárcenas y piden que se vuelva a citar como testigo al extesorero. La causa mantenía como investigados a la tesorera y gerente del PP, Carmen Navarro, y al asesor jurídico del partido, Alberto Durán, así como la jefa de personal, Milagros Puentes.

Bárcenas acusó a esta última de mentir ante notario sobre el proceso de su despido después de que Puentes negara en un acta notarial haber estampado su firma en el acuse de recibo de una carta fechada en febrero de 2010 en la que el extesorero solicitaba el reingreso en el partido. Una pericial caligráfica ordenada por el juez desmintió la versión de la empleada del PP y apuntó a que la letra que figuraba en el documento era suya.

La Audiencia Provincial expone que el sobreseimiento de la causa durante su instrucción es "improcedente" dado que supone considerar que lo relacionado con el despido no pertenece en ningún caso a la esfera penal, lo que resulta "contradictorio" con el criterio del instructor del caso Arturo Zamarriego , que en el auto de incoacción dijo que los hechos denunciados "presentaban características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

CONTRADICCIONES

La Audiencia se basa en la documental aportada y la pericial gráfica practicada a Puentes para exponer que la empleada popular cae en "contradicción" y por ello revoca el sobreseimiento libre de las actuaciones y pide continuar con la instrucción de la causa.

El pasado mes de marzo el magistrado instructor suspendió la declaración de Navarro y de Durán en calidad de investigados tras el recurso presentado en los juzgados de Plaza de Castilla. Ambos tenían que aclarar si el PP tuvo o no conocimiento de que el extesorero había solicitado su reingreso a través de una carta que recibió presuntamente Puentes, sin embargo en su recurso alegaron que no habían participado en los hechos y que además no eran constitutivos de delito.

En julio de 2014, el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid desestimó la demanda por despido improcedente presentada por Bárcenas y por la que le reclamaba al PP 900.000 euros. Su versión era que el despido se realizó en enero de 2013, y no en abril 2010 como afirmó la formación que preside Mariano Rajoy.