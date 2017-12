La Audiencia de Sevilla acepta la petición de Griñán y reclama el informe del Estado sobre las ayudas de los ERE

La Audiencia Provincial de Sevilla, que enjuiciará a partir de este miércoles a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos por el denominado procedimiento específico de los ERE, ha aceptado la petición realizada por la defensa de Griñán y ha reclamado para que se incorpore como documental el informe de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas en el período 2001-2011 por este organismo estatal.

No obstante, y "estando todas las actuaciones digitalizadas", el tribunal requiere al letrado del expresidente de la Junta para que "aporte dicha documental en formato digital para unir a la causa y, en su caso, dar traslado a otras partes".

En dicho informe, el director general de Empleo, Javier Thibault Aranda, reconoce que el Ministerio del ramo no realizó ningún concurso público para las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas desde el año 2001 hasta 2011, que se otorgaron por el régimen de "concesión directa".

Al hilo de ello, precisa que la Orden Ministerial de 1995 "no contemplaba, en cambio, la realización de concurso público alguno para la concesión de dichas ayudas", razón por la que la entonces Dirección General de Trabajo "tramitó todas estas solicitudes por el régimen de concesión directa".

El abogado de Griñán también pidió, y la Audiencia ha acordado, que se reclamaran las declaraciones de las dos ex altos cargos del Ministerio de Empleo que han declarado como investigadas en la pieza de las ayudas a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva. Se trata de las declaraciones de Soledad Cordova, ex directora general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de Carmen de Miguel, ex secretaria general de Empleo.