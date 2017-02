La Audiencia de Valencia procesa al futbolista Víctor Valdés y al actor Óscar Jaenada por falsear títulos náuticos

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el procesamiento del futbolista Víctor Valdés y del actor Óscar Jaenada en una causa abierta por presuntos delitos de falsedad documental y de grupo organizado relacionada con la falsificación de títulos náuticos.

Así consta en el auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que la Audiencia desestima los recursos interpuestos por los 11 procesados contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia en el que se acordaba transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado.

En total, en este procedimiento figuran 11 acusados, entre ellos el exportero del Fútbol Club Barcelona Víctor Valdés y el actor Óscar Jaenada. Se ha investigado si se han suplantado identidades para realizar los exámenes con los que obtener el título naviero o si se pagó dinero para obtener el certificado sin estudiar el temario.

La jueza de instrucción dio por concluida la instrucción el pasado mes de junio y acordó seguir adelante el proceso penal contra estas 11 personas al entender que existían indicios racionales en participación delictiva.

Frente a esta resolución, los acusados se opusieron y la Audiencia, tras estudiar sus recursos, acuerda seguir adelante con el proceso al ver que en el auto se describen los hechos presuntamente delictivos con mayor o menor detalle, calificándolos como delitos perseguibles. En concreto, detalla delitos de falsedad documental y de grupo criminal, "distinguiendo claramente los grupos de personas e identificando nominalmente a las personas contra las que se dirige sin dejar lugar a dudas".

En cuanto a la alegación que mantiene los recurrentes de que no intervinieron en la falsedad de los documentos y en que no participaron en el examen y tampoco pagaron, la Audiencia señala que el delito que se investiga no es de los llamados de propia mano, esto es, que no hace falta realizar personal y directamente la acción típica, en este caso, la falsificación, alteración del documento.

En resumen, el tribunal señala: "Podemos concluir que se han recopilado ya bastantes elementos de juicio para formar un juicio provisional de la presunta responsabilidad penal de los recurrentes, suficiente para ordenar que el procedimiento continúe sin necesidad de más diligencias".