La Audiencia ordena el ingreso en prisión del exalcalde de Huesa (Jaén) para el 27 de diciembre

(((Rogamos a nuestros abonados sustituyan por ésta la información anteriormente emitida sobre el mismo asunto, debido a una precisión de la fuente informante que afecta al titular y el primer párrafo.

El Consejo de Ministros rechazó el pasado mes de octubre la petición de indulto parcial cursada en su día por la defensa del exalcalde. La petición de indulto parcial sumó en su día casi 2.200 adhesiones en la plataforma digital donde se recogieron los apoyos, además de la del Ayuntamiento de Huesa que la aprobó en pleno con los votos a favor del PSOE y la abstención de IU, ya que los concejales del PP no acudieron al pleno donde se votó esta cuestión. El exalcalde, que no fue condenado a responsabilidad civil alguna, ya ha abonado tanto el pago de los 3.600 euros de multa como el importe correspondiente a las costas procesales.

Asimismo, la defensa ejercida por el letrado Javier Pulido ha indicado a Europa Press que trabajará para que una vez en prisión se le clasifique inicialmente en tercer grado penitenciario, lo que permitiría al exalcalde cumplir la pena en un régimen de semilibertad y así no pasar por los dos meses del periodo de observación previo a la clasificación.

En este sentido, ha indicado que cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 72.3 de la Ley Penitenciaria para que desde el primer momento tenga la clasificación de tercer grado ya que carece de antecedentes, la causa tiene una antigüedad superior a ocho años y no ha habido ningún perjuicio económico para las arcas públicas.

Para la suspensión de su entrada en prisión, a la que no se negó entonces la Fiscalía, se tuvo en cuenta que Gómez Sevilla no tenía antecedentes y además llevaba años retirado de la política. Otro de los factores que se valoró fue que el exedil no se había llevado ni un euro de dinero público sino que lo que hizo fue destinar fondos de subvenciones a jornales en obras municipales distintas a las que inicialmente se habían concedido dichas ayudas públicas.