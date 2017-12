La Audiencia ratifica el archivo de las actuaciones contra Manuel Baltar por acoso sexual y cohecho

La Audiencia Provincial de Ourense ha confirmado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones contra el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, por los supuestos delitos de acoso sexual y cohecho a raíz de la denuncia de una mujer que le acusaba de haberle ofrecido, supuestamente, un trabajo a cambio de sexo.

En el auto de mayo, en relación al supuesto delito de acoso sexual, la jueza consideraba que "no quedaba acreditada" la existencia de ningún tipo de relación de dependencia entre la denunciante (Teresa F. C.) y el presidente de la Diputación.

En sus conclusiones, la jueza estimaba que no se produce ese elemento imprescindible del tipo penal denunciado, que castiga a quien pide favores sexuales "en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios".

Así, señalaba que de la declaración testifical se comprobó que la mujer denunciante realizó labores como interventora del PP "antes de que Manuel Baltar ostentase cargo alguno" en Ourense, pero que se trata de una labor "voluntaria y gratuita" por la que "no recibió ninguna prestación económica".

Respecto a su trabajo entre 2009 y 2010 en la Diputación en el departamento de Encuestas no se pudo comprobar si la mujer "trabajaba o no en el Partido", y en relación a un trabajo en una carpa del partido las personas que le ayudaron explicaron que "no percibieron contraprestación de ninguna clase".