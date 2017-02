El vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Melilla competirá con Imbroda por la Presidencia del PP

El vicepresidente de la Autoridad Portuaria, además de coordinador de Participación del Afiliado en PP y secretario de Actas de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo Regional en el PP, Juan Díaz Morano, ha anunciado que optará a la presidencia del PP de Melilla, compitiendo así por el cargo con el actual dirigente popular y presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda.

Juan Díaz Morano ha hecho el anuncio en su página personal de Facebook señalando que el 2 de abril tendrá lugar el XII Congreso Regional del PP de Melilla en el que se elegirá a un nuevo presidente y se fijarán las líneas maestras por las que se regirá el partido en el futuro más inmediato.

A juicio de Díaz Morano, "concurren dos posturas claramente diferenciadas, aquella que apuesta por más continuismo, y la que aboga por una renovación de ideas, estructuras y personas, con mayor cercanía y más protagonismo de los afiliados".

El aspirante a luchar por la presidencia del PP melillense ha afirmado que "estoy claramente alineado con este último postulado, convencido que es necesaria una profunda remodelación acorde con los nuevos tiempos". El vicepresidente de la Autoridad Portuaria ha indicado que "en los últimos meses numerosos compañeros me pidieron que los representara y formalizara mi candidatura al frente de una alternativa valiente e ilusionante".

Sin embargo, ha admitido que "la decisión no ha sido fácil consciente de las muchas dificultades y el arduo trabajo que nos espera, sin embargo la ilusión de sacar adelante un proyecto donde la transparencia y la regeneración democrática interna sean efectivas nos motiva a todos y a cada uno de nosotros".

Juan Díaz Morano señala que ahora su propósito será recabar el apoyo de aquellos militantes que "identificándose con un proceso de cambio nos ayuden a conseguir el éxito deseado".

El también Coordinador de Participación del Afiliado en PP concluye su nota pidiendo disculpas por el uso de dicha red social como correa de transmisión de un proyecto tan importante, "pero no he podido resistirme el hacer llegar a mis muchos amigos, afiliados o no, de una u otra tendencia, mi firme decisión y actuales inquietudes" ha apuntado.

CURRÍCULUM

Nacido el 2 de mayo de 1951, Juan Díaz Morano es experto en comercialización de productos, mercancías peligrosas, post-venta comercial, despacho de vuelos, y carga y centrado de aviones. Ha ocupado el puesto de jefe técnico en Administración en el puerto de Melilla, y antes había trabajado en los puertos de El Aiún y Las Palmas de Gran Canaria. También ha sido jefe de Ventas y delegado-representante del Grupo Iberia LAE.

Casado y padre, estudió Magisterio (Educación Primaria) en la Universidad de Granada. Durante los últimos 13 años, Díaz Morano ha sido miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Melilla y del Consejo de Administración de las sociedades públicas Inmusa y Promesa. El 28 de mayo de 2014 era nombrado vicepresidente de la Autoridad Portuaria tras el fallecimiento de Pepe Imbroda el 14 de febrero de 2014.