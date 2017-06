EUROPA PRESS

El abogado dice que es un asunto "personal" que no altera su tarea profesional y desmiente que tenga "fijación" por Pedro Antonio Sánchez

Marcos Sánchez Adsuar, abogado del ex concejal del PSOE en Puerto Lumbreras, Antonio López, que ejerce la acusación particular en el caso 'Auditorio', habría sido suspendido de empleo y sueldo durante seis años en el Ayuntamiento de Elche debido al expediente que el Consistorio le abrió por trabajar como letrado particular en un horario en el que tendría que encontrarse en su puesto de trabajo como funcionario y por haber realizado actuaciones frente al propio Ayuntamiento ilicitano.

En concreto, el Ayuntamiento ha sancionado al abogado con nueve años de suspensión de empleo y sueldo al considerar que es autor de dos faltas muy graves por realizar otro tipo de actividades personales o profesionales dentro de la jornada laboral, de manera reiterada o con ánimo de lucro. Asimismo, el Consistorio le impone la suspensión de empleo y sueldo durante un año y medio como autor de una falta grave al estimar que ha incumplido las normas en materia de incompatibilidades.

En total, la sanción asciende a diez años y seis meses de suspensión de empleo y sueldo, pero la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público recoge que esta sanción no podrá exceder los seis años. No obstante, la resolución no es firme y el propio letrado lo ha recurrido judicialmente.

El expediente sancionador se abrió tras una investigación previa iniciada a raíz de una queja del alcalde de l'Alfàs del Pi, que comunicó oficialmente en octubre de 2015 al Ayuntamiento de Elche que este funcionario había ejercido como abogado en cerca de medio centenar de procedimientos penales y contenciosos-administrativos contra dicho ayuntamiento y contra miembros del mismo, acudiendo personalmente a todas las comparecencias y juicios.

Se da la circunstancia que Marcos Sánchez Adsuar fue el abogado del PSOE, en su momento, que interpuso diversas denuncias contra el ex presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras y su Equipo de Gobierno, algunas de ellas desestimadas o archivadas.

Entre ellas destaca la denuncia del caso 'Auditorio'. Sánchez Adsuar fue el encargado de redactar y presentar la querella ante la fiscalía que ha dado origen al llamado caso 'Auditorio'. Cabe recordar que fue el 15 de octubre de 2013 cuando el secretario general del PSOE de Puerto Lumbreras y concejal de esta Corporación interpuso una nueva denuncia con Sánchez Adsuar como abogado.

Posteriormente, la personación como acusación particular del PSOE de Puerto Lumbreras se dividió y Sánchez Adsuar pasó a representar al ex concejal socialista Antonio López, otro de los denunciantes y personado como acusación particular en la actualidad.

Pero este no ha sido el único proceso presentado por este abogado contra Pedro Antonio Sánchez y su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. En total ha presentado "siete procesos penales o administrativos" contra Pedro Antonio Sánchez y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, de las que "seis han sido rechazadas y/o archivadas, según informaron a Europa Press fuentes cercanas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El expediente del Ayuntamiento de Elche, al que ha tenido acceso Europa Press, considera probado que Sánchez Adsuar, "ha venido asistiendo a juicios y realizando actividades judiciales dentro de la jornada laboral que tiene asignada en la Corporación Local (en colisión con el horario del puesto público), sin que conste autorización expresa alguna.

Además, sostiene que Sánchez Adsuar "ha excedido notoriamente del ámbito material de la declaración de compatibilidad y que, incluso, ha llevado pleitos contra el Ayuntamiento de Elche en multitud de ocasiones, como se desprende de las actuaciones practicadas y que

obran en el expediente".

Incluso, aparecen actuaciones judiciales firmadas con fecha de 8 de

mayo de 2013 y una sentencia notificada el 21 de octubre de 2015, "actuaciones éstas que no pueden considerarse prescritas".

EL ABOGADO AFIRMA QUE NO HA PRESENTADO 7 DENUNCIAS

Marcos Sánchez Adsuar, en declaraciones a Europa Press, se ha limitado a decir que le han comunicado oficialmente la resolución y está recurrida en el Juzgado, pero ha decidido no hacer declaraciones sobre un asunto como este, que es de carácter "personal". "Ya me defenderé donde me tenga que defender", ha aseverado.

En cualquier caso, ha dejado claro que esto no afecta "en nada" a los procedimientos en los que está personado como abogado de la acusación, puesto que se trata de una cuestión "personal, no profesional". De hecho, ha aclarado que en ningún momento está inhabilitado para el ejercicio de la abogacía.

Al ser preguntado por las acusaciones que le tachan de haber iniciado la mayoría de procedimientos contra Pedro Antonio Sánchez, ha desmentido que tenga ninguna "fijación" contra el ex presidente de la Comunidad y ex alcalde de Puerto Lumbreras, ya que su papel se limita a ser el abogado de la acusación en esos procedimientos.

En concreto, ha desmentido que haya presentado siete denuncias contra Pedro Antonio Sánchez, sino que sólo está personado en tres procedimientos y lo ha hecho como abogado de la acusación, ejercida en un caso por un ex concejal socialista en Puerto Lumbreras y, en otro, por el propio Grupo Municipal Socialista en el Consistorio.

En concreto, ha recordado que él sólo ha actuado como acusación en dos denuncias penales contra Pedro Antonio Sánchez, además de la del caso 'Auditorio'. Una de ellas tenía que ver con el Plan General del municipio que se archivó finalmente en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y otra sobre una edificación en zona verde.

En el caso 'Auditorio', recuerda que la denuncia fue presentada por el Ministerio Fiscal en origen, y luego su cliente, un ex concejal socialista, se adhirió como acusación particular. "Por lo tanto, por la vía penal, sólo hemos iniciado dos procedimientos", ha señalado.

De hecho, ha recordado que en otros procesos está personado como abogado del PP contra el PSOE, por lo que "no se trata de una fijación política". En este sentido, ha recordado que es letrado de dos ayuntamientos gobernados por el PP por mayoría absoluta, por lo que "no tiene sentido".

Ha señalado que se trata de "trabajo", y está al servicio de un ex concejal del PSOE igual que si otra persona le pide ser su representación legal y llegan a un acuerdo. "Yo ni soy de MUrcia ni tengo vinculación con nadie", ha zanjado el letrado, quien ha aseverado que él no tiene "ataduras" y, el día de mañana, podría actuar igualmente como abogado de la acusación en un caso contra el PSOE.

Esta misma semana ha señalado que ha llevado la acusación en un proceso en el que se ha condenado por malversación de caudales públicos al ex alcalde socialista de Bigastro (Alicante), Raúl Valerio.

Asimismo, ha criticado que se hagan públicos los datos sobre el expediente abierto por el Ayuntamiento de Elche y que él aparezca con nombres y apellidos, porque los datos "son protegidos". De hecho, critica, "si se tuvieran que publicar todos los expedientes que afectan a funcionarios en España y que no son firmes, los periódicos no tendrían páginas suficientes para darles cabida".