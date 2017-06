El Consistorio le abrió expediente por trabajar como abogado particular en su horario de trabajo como funcionario

El Ayuntamiento de Elche ha sancionado con seis años de suspensión de empleo y sueldo a Marcos Sánchez Adsuar, abogado del ex concejal del PSOE en Puerto Lumbreras Antonio López en el caso 'Auditorio'. El consistorio le habría abierto un expediente por trabajar como letrado particular en horario en el que tendría que encontrarse en su puesto de trabajo como funcionario.

Se da la circunstancia que Marcos Sánchez Adsuar fue el abogado del PSOE, en su momento, que interpuso hasta siete denuncias contra el ex presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras y su equipo de Gobierno, muchas de ellas desestimadas o archivadas.

Posteriormente, la personación como acusación particular del PSOE de Puerto Lumbreras se divide y Sánchez Adsuar pasa a representar al ex concejal socialista Antonio López, otro de los denunciantes y personado como acusación particular en la actualidad.