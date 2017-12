Carmena aprueba el plan económico de Montoro tras cesar a Sánchez Mato

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena , ha explicado el cese de Carlos Sánchez Mato al frente de Hacienda por el hecho de que no podía permitir que el edil responsable del área le anunciara que no quería aprobar la propuesta del Plan Económico-Financiero (PEF) y que se ausentaría del Pleno extraordinario. "No puedo permitir que el concejal de Hacienda no aprobara la propuesta (del PEF) que él había dirigido al Pleno", ha expuesto la regidora al inicio de la sesión ante el edil Sánchez Mato.