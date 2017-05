Ayuntamiento de Madrid justifica el alquiler de una sala a Puigdemont porque sus ideas merecen respeto

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha encuadrado el alquiler de un espacio del Palacio de Cibeles al acto organizado por la Fundación Blanquerna con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su apuesta por la "resolución pacífica" de problemas, contraria a "censuras y prohibiciones", subrayando además que sus ideas políticas merecen respeto.

Maestre ha contestado así ante una proposición presentada por Cs, que reclamaba que "no se cedieran espacios municipales a actividades que exalten la desobediencia a la Constitución española". La edil de la formación naranja Silvia Saavedra ha argumentado que "no vale todo cediendo un espacio a los separatistas, a los que quieren acabar con España" y haciéndolo en un edificio que "representa a todos los madrileños". "El Ayuntamiento no es el lugar para hablar del independentismo", ha lanzado.