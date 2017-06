El Ayuntamiento de Zaragoza reprueba a Echenique por la contratación irregular de su asistente personal

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha reprobado, con el apoyo de PP, CHA y Ciudadanos (Cs) y la abstención del PSOE y Zaragoza en Común (ZEC) una moción de los populares, que reprueba al secretario de Organización de Podemos y secretario general de Podemos Aragón, Pablo Echenique por la contratación irregular de su asistente personal.

"Hay que tener cuajo para no tener regularizado en la seguridad social al asistente", ha enfatizado Azcón para relatar que Echenique "cuando reconoció que no estaba dado de alto le echó la culpa al interesado por no haber estado al corriente". El popular ha mostrado interés por ver la respuesta de ZEC ante la irregularidad de su "jefe".