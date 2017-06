Aznar avisa de que "la batalla" contra el terrorismo se perderá si se decide "mirar para otro lado o no hacer nada"

EUROPA PRESS

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha avisado este lunes de que no será posible ganar la "batalla" contra el terrorismo si la decisión que se adopta es "mirar para otro lado o no hacer nada". "La peor política posible es no hacer nada, eso es lo peor que podemos hacer", ha defendido dos días después del atentado perpetrado en Londres.

En la inauguración de un foro del Instituto Atlántico, Aznar ha subrayado que Europa vive "bajo la amenaza del terror" y debe hacerla frente. Ha compartido este mensaje con el ex secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, quien ha sostenido que la Alianza Atlántica podría hacer mucho más de lo que hace contra el terrorismo.

Aznar también ha defendido que "uno de los problemas de Europa es la multiculturalidad" y ha cuestionado la entrada de Turquía en la Unión Europea. "¿La UE tiene capacidad de apoyar y mantener a 80 millones de musulmanes dentro de la Unión?", ha preguntado.