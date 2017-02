Baltasar Garzón: Si Urdangarin queda en libertad provisional es porque no ha mostrado ánimo de sustraerse a la Justicia

Ve "distorsionante" ser cuñado del Rey pero si hubiera elementos para el ingreso inmediato en prisión se haría "sea Agamenón o su porquero"

El exjuez Baltasar Garzón ha defendido este viernes que si el juez ha dejado en libertad provisional a Iñaki Urdangarin habrá sido porque el condenado no habrá mostrado ánimo de sustraerse a la acción de la Justicia y ha dicho que será en el momento en el que la sentencia del Tribunal Supremo y haga firme la condena cuando "se tenga que aplicar la pena".

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Garzón ha reclamado "pedagogía" sobre esta sentencia advirtiendo de que "no es bueno" que se quiera "que el ingreso en prisión se produzca a toda costa o que no se produzca". "Si hay elementos para que ingrese en prisión tiene que hacerlo, sea Agamenón o su porquero, y si no los hay, no los hay", ha subrayado.

El abogado ha advertido de que en este caso hay "un elemento distorsionante" ya que "uno de los condenados es el cuñado de Su Majestad el Rey" y cree que "ahí se disparan los supuestos favoritismos" pero ha defendido que el hecho de que hubiera ingresado en prisión ahora para cumplir la mitad de la condena o que ese ingreso se aplace hasta que la sentencia sea firme, "es lo de menos".

En ese sentido ha explicado que, "quizás se esperaban condenas más altas" pero que, más allá de ello, las medidas cautelares habrán sido fijadas "en función de las condiciones de las personas, de la seguridad, de sustraerse o no a la acción de la justicia". Así cree justificado que no se haya decretado el ingreso en prisión inmediato, por el tipo de delitos y de la pena impuesta, con varios delitos que no pasan salvo en algunos casos de los dos años, y al no haber mostrado Urdangarin "ánimo de sustraerse a la acción de la Justicia".

"No pasa nada, ya llegará la sentencia del Tribunal Supremo y entonces será cuando se tenga que aplicar la pena, ahí sí", ha trasmitido el que fuera juez de la Audiencia Nacional, para quien el caso 'Nóos' evidencia que "las tramas de corrupción se extienden con demasiada frecuencia".

Por otro lado, ha comparado las medidas cautelares a Urdangarin con las impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a los cabecillas de la trama 'Gürtel' y, tras señalar que "nunca" se alegra de la "desdicha" de la gente, ha aseverado que el tribunal ha considerado que en este caso sí podía haber "un riesgo de sustracción a la Justicia" y que él carece de elementos para discrepar de ello.

No obstante, ha explicado que cuando él investigó esta trama, investigación por la que fue condenado a once años de inhabilitación, "sí había elementos claros de sustracción a la justicia y, posteriormente, también de entorpecimiento de la misma, hasta el mismo momento de la celebración del juicio oral que se celebra en la Audiencia Nacional".

"No me siento especialmente alagado, sí me gusta que la Justicia siga su curso y se llegue a juicio, a ser posible lo más rápido posible porque no es muy conveniente la dilación en la justicia porque se pierde el punto de referencia", ha añadido.

CASO AUDITORIO

Por otra parte, Garzón se ha referido a las supuestas coacciones en la investigación del caso Auditorio denunciadas por el relevado fiscal superior de Murcia Manuel López Bernal y tras señalar que "presiones siempre va a haber", ha recordado que en su "propia carne" ha vivido acciones de ese tipo pero ha mostrado su pesar porque el fiscal haya tardado tiempo en decir algo que es "preocupante".

Además, ha añadido que le "preocupa" que el nuevo fiscal haya dicho que puede que le deje al frente de la investigación y ha mantenido que "en torno al tema de los nombramientos hay un poco de posicionamiento falso" recordando que ante otros también ha habido "ataques desde la otra óptica".

Y es que a su juicio, esto se solucionaría con "un sistema más objetivo", con más "meritocracia", con "un examen real parlamentario del Fiscal General del Estado, que no sea el Ejecutivo el que lo designe" y con limitación de mandatos de los fiscales jefe, entre otras medidas.

"OBSCENO" EL COMPORTAMIENTO DE CATALÁ

En cualquier caso ha dicho que "lo importante" es que "no se altere" la investigación sobre el caso Auditorio y ha añadido que "lo realmente obsceno" es que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, diga públicamente que "si tiene que creer a alguien cree a los fiscales de arriba y no a los de base" o "que se conozca que ha habido conversaciones entre él y el presidente de Murcia --el investigado Pedro Antonio Sánchez-- sobre si los fiscales han dicho o han dejado de decir".

En ese punto, Garzón ha terminado recordando que en el año 2009 al entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, "se le hizo dimitir por muchísimo menos y por algo que no tenía nada que ver con casos como éste".