Baltasar Garzón denuncia el intento de asalto de su despacho en Madrid

Colaboradores del exjuez de la Audiencia Nacional y abogado Baltasar Garzón han denunciado este lunes el intento de asalto a su despacho profesional situado en el barrio madrileño de Retiro, han confirmado a Europa Press fuentes de la Fundación Baltasar Garzón.

Al parecer los trabajadores se encontraron esta mañana signos de que alguien había tratado de acceder a las dependencias del Bufete Ilocad, situado en el número 87 de la Avenida Menéndez Pelayo si bien los asaltantes no lograron entrar y tanto la documentación como los enseres de las oficinas no han sido sustraídos ni dañados. Las mismas fuentes no han querido aportar más datos por encontrarse el asunto pendiente de investigación policial.