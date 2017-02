Banderas de España y gritos contra la independencia acompañan a la comitiva de apoyo a Homs

El recorrido que un centenar de personas han efectuado este lunes para apoyar al diputado del PDeCAT, Francesc Homs, juzgado este lunes ante el Tribunal Supremo, ha estado acompañado por banderas de España y gritos contra la independencia de Cataluña protagonizados por media decena de personas que han seguido a la comitiva catalana durante todo su recorrido.

Los gritos han comenzado en la Plaza del Rey, punto de inicio de la marcha, donde se ha colocado una urna gigante de cartón. La foto de familia que Homs y sus compañeros de partido, entre ellos Artur Mas, la portavoz del Govern, Neus Munté; el portavoz parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull y otros como el diputado de ERC Gabriel Rufián, realizaban en este punto se ha visto interrumpida por gritos como "No nos engañan, Cataluña no es España".

Los cánticos contra la independencia y gritos de "Viva España", coreados por otras tres o cuatro personas que ondeaban banderas españolas, han acompañado a Homs hasta la puerta del Supremo, compitiendo con las consignas de apoyo a la consulta del 9N e interrumpiendo el himno de Cataluña, que los participantes en la marcha han entonado en varias ocasiones.

El diputado ha llegado al Supremo sobre las 9.40 horas. "Habrá independencia", gritaban sus acompañantes que han irrumpido en un cerrado y aplauso antes de su entrada en el alto tribunal.

En la comitiva abundaban las pancartas y carteles con consignas en inglés, como "Love democracy", "Votar es democracia", "Somos una nación, seremos un Estado" y una urna de cartón con la leyenda "I want to be free" y una papeleta con la estelada.