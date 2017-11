Barcelona insta al Gobierno central a desbloquear urgentemente los pagos a entidades

Critica que la intervención económica y el 155 perjudican a las entidades al paralizar pagos

NO SÓLO POR EL 155

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha criticado que ya había trabajo atrasado antes de la intervención económica de la Generalitat: "Es una situación de excepcionalidad que todos rechazamos, pero no puede ser que tapemos una situación real de que había un alejamiento de las entidades sociales porque no se ha priorizando el tema social".

La socialista Carmen Andrés, todavía sentada en el lugar que ocupaba antes de la ruptura de BComú y PSC, ha acusado a la Conselleria de Asuntos Sociales de la Generalitat de ser la responsable de no haber pagado a las entidades desde enero y no desde la aplicación del 155, y ha justificado su abstención para "reconocer la reivindicación de las entidades", que cree que PDeCAT y ERC no han atendido desde el Govern.