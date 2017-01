Bárcenas dice que pagó siempre a Correa su viajes personales y tiene los recibos que lo demuestran

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado este lunes que el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, nunca le pagó viajes personales en contra de lo que declaró el empresario en el juicio por la primera época de actividades de la red, que sigue la Audiencia Nacional.

"He pagado siempre mis viajes personales y tengo los recibos para demostrarlo", ha asegurado Bárcenas en respuesta a las preguntas de la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell. "Me siguen apareciendo documentos, aunque no se lo crea", ha deslizado en un punto de su declaración.

Según ha defendido, los apuntes de la contabilidad B de Correa acreditan exclusivamente que él entregaba dinero por estos desplazamiento y que el líder de la trama prefería ingresarlos en la 'caja B' en lugar de reseñarlos en la contabilidad oficial.

"Yo pagaba mis viajes y él hacía con ese dinero lo que le daba la gana", ha destacado.

Bárcenas sí ha admitido que, al igual que sucedía con otras muchas personas del PP, se benefició "en un par de ocasiones" de incentivos que ofrecía Correa en viajes. "He disfrutado de algún detalle de ese tipo en un par de ocasiones, al igual que lo he tenido por parte de Iberia, por ejemplo", ha dicho.

PRÁCTICAS DE SU HERMANO

Respecto a la relación de su hermano con la empresa de Correa Pasadena Viajes, ha explicado que le pidió a Correa que le permitiera realizar unas prácticas en esa empresa porque las necesitaba para sus estudios en aquel momento.

También ha explicado que no era su responsabilidad organizar los viajes del partido. Según ha dicho, existe para ello en la formación un departamento que se ocupaba de los desplazamientos y que solía trabajar con hasta tres agencias de viaje a la vez.

LOS MEMORANDUMS DE LOS BANCOS SUIZOS

En otro punto del interrogatorio de la fiscal, Bárcenas se ha referido a los apuntes efectuados por gestores de fondos del Dresner Bank suizo. La representante del Ministerio Público inquería sobre sí comunicó a la entidad helvética su participación en determinadas empresas relacionadas con las energías renovables y el tratamiento de purines.

El extesorero popular ha precisado que en los encuentros con esos gestores se habla de muchos temas "por educación y cortesía" y ha destacado que estos resúmenes de los bancos suizos "no son la Biblia". "La conclusión que sacan es que es que yo soy alpinista y quiere escalar el Everest o sea que figúrese", ha dicho.