Bárcenas niega pagos entregados por el 'Bigotes' y dice que "nunca jamás" le han llamado 'Luis el cabrón'

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha negado este miércoles haber recibido entregas de dinero en sobres de la mano de Álvaro Pérez 'El Bigotes' y ha dicho que "nunca jamás" nadie le ha llamado, ni de forma cariñosa ni de forma despectiva 'Luis el cabrón'.

Durante su tercera jornada de declaración ante el tribunal que le juzga por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005), el que fuera responsable de las finanzas 'populares' ha precisado que sólo coincidió con Pérez en cinco o seis ocasiones en la sede del partido en la calle Génova de Madrid. También en la celebración del Congreso del PP de 2008 en Valencia, para el que la empresa de el 'Bigotes', Orange Market, realizó algún trabajo.

No tenía con él "ningún grado de confianza" y estos encuentros no eran personales ya que como entonces gerente no tenía relación con las personas que se ocupaban de los aspectos técnicos.

Según ha explicado a preguntas del abogado de 'El Bigotes', Pérez estaba considerado en la formación como "una persona muy creativa" en su terrreno, dedicado a la escenografía y la organización de actos electorales.

Respecto al apunte que refleja en la contabilidad B del cabecilla de la trama Francisco Correa una entrega de 72.000 euros vinculada con el nombre 'Luis, El Cabrón' y cuestionado sobre si ese apelativo respondía a una entrega económica a Bárcenas, el extesorero ha precisado que no le dejó esta cantidad.

En su opinión, los informes indican "clarísimamente" que el apunte sobre 'Luis el cabrón'responde a una deuda de Pérez cubierta por Correa y él va sufragando. "El propio punte contable ya deja la operación totalmente clara", ha defendido.