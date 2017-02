Barkos dice que las cifras sobre el Impuesto de Patrimonio "no hablan de perjuicio ninguno" a empresas

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que las cifras sobre el impuesto de Patrimonio "no hablan de perjuicio ninguno que pueda explicar la salida de empresas", ya que, según ha dicho, "no lo explica porque no se ha producido". No obstante, ha afirmado que el Ejecutivo está "muy encima" de esta cuestión.

Barkos ha respondido en comisión parlamentaria a una pregunta del PPN sobre la posibilidad de suprimir el Impuesto de Patrimonio en lo que concierne al tratamiento tributario de los bienes y derechos afectos a una actividad empresarial o profesional. La jefa del Ejecutivo foral ha explicado que este gravamen afecta a "patrimonios empresariales de más de 1 millón de euros" y que, según estima el Departamento de Hacienda, este impuesto afecta a unas 9.000 personas y que se prevé que en 2017 se recauden 4,9 millones. De este modo, cada uno de los contribuyentes abonarían 544 euros al año por este concepto. Asimismo, ha explicado que en patrimonios mayores, por ejemplo un contribuyente con patrimonio por valor de 4,8 millones que tras las consiguientes deducciones tenga una base imponible de 4 millones, pagaría 2.000 euros en concepto de bienes empresariales. "Esta es la realidad", ha remarcado Barkos, para destacar que el Gobierno navarro ha mantenido encuentros con las personas afectadas por este impuesto. "En el Gobierno hemos hablado y queremos ver que no se esté produciendo ningún tipo de perjuicio a la empresa familiar en la generación de empleo", ha comentado. En este sentido, ha asegurado que como Gobierno están "muy encima" para que "en el caso de detectar algún problema trasladar" este tema al cuatripartito para "consensuar cualquier cambio que pudiera redundar en cualquier beneficio para todas las partes, para las empresas familiares y el conjunto de la sociedad". Por su parte, la parlamentaria del PPN Ana Beltrán ha expresado su "preocupación" por el hecho de que Barkos "diga que este impuesto afecta a 9.000 personas y le parezca poco", algo que "no es serio", y ha reprochado a la presidenta navarra que "se limite a dar datos que ya conocemos en vez de decir qué pretende hacer". A juicio de la representante 'popular', "este gravamen supone un agravio comparativo con la situación de otras comunidades y otras empresas" y ha sido muy crítica con la "sanguinaria reforma fiscal" impulsada por el Gobierno foral. "¿Para qué sirve el régimen foral si lo usan para crujirnos a impuestos a los navarros?", le ha preguntado a Barkos, a quien también le ha recriminado que Navarra sea una de las comunidades con "mayor fuga de empresas". La presidenta le ha replicado que gracias a impuestos como el de Patrimonio se puede "subir las pensiones a 22.000 personas" y ha destacado que por eso mismo el Gobierno foral hace "una llamada a la responsabilidad a patrimonios empresariales de estas características". "Hay que hacer números y conseguir una cuestión equilibrada", ha planteado. Además, ha criticado el "relato confuso" de Beltrán sobre movimientos de empresas y sociedades y ha afirmado que es "erróneo y falso" que 130 compañías se hayan ido de Navarra y que "se llevaran una facturación de 400 millones de euros de tejido económico foral". En esta línea, le ha dicho a la portavoz del PPN que "si quiere hacer algún tipo de relato de esa gravedad, está obligada a trabajar con los datos en tiempo y forma que se correspondan con la realidad, porque si no estará mintiéndose a sí misma, a esta comisión y a la sociedad navarra".