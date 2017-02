Barkos dice que los símbolos de Navarra "seguirán siendo los mismos", pero rechaza la "prohibición" de otros

UPN, PSN y PPN critican a la presidenta y dicen que la derogación de la ley es "otro paso en la hoja de ruta nacionalista vasca"

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que, en caso de que la ley foral de símbolos sea derogada por el Parlamento foral, los símbolos oficiales de Navarra "seguirán siendo exactamente los mismos que vienen recogidos en el Amejoramiento del Fuero".

En todo caso, la presidenta ha señalado, en una comisión parlamentaria a petición de UPN y PPN, que la iniciativa para derogar esta ley "no es del Gobierno" sino de los cuatro grupos parlamentarios que sostienen al Ejecutivo y ha indicado que "el debate se va a producir en la Cámara". "Los grupos parlamentarios serán los que se posicionen ante una iniciativa que, de ser aprobada, respetaré y acataré en calidad de presidenta de Navarra igual que acato la ley vigente, como respetaré y acataré si la mayoría parlamentaria decide no aprobarla", ha asegurado.

En todo caso, confirmando su voto a favor de esta proposición de ley, Barkos ha dicho que va a "votar que los símbolos de Navarra, que unen al conjunto de los navarros, lo sigan siendo en los términos que hoy lo son, y que aquellos otros símbolos que expresan la pluralidad de Navarra tengan cabida en el ámbito municipal, donde siempre la han tenido".

Barkos ha afirmado que "estamos hablando de normalizar el uso de los símbolos con los que los ciudadanos se identifican, que no son los mismos para todos". "La actual ley de símbolos nació con un objetivo claro sancionador y de prohibición. Frente a las políticas de prohibir y sancionar, apuesto por políticas de libertad de elección, de respeto a todas las sensibilidades y de reconocimiento a la pluralidad. Frente a la prohibición de la actual ley, se propone dar libertad para que los ayuntamientos puedan decidir", ha indicado.

Además, la jefa del Ejecutivo ha afirmado que el acuerdo programático "en ningún caso habla de poner la ikurriña en las instituciones forales" y ha indicado que la propuesta se refiere a los ayuntamientos.

A continuación, Barkos ha criticado a UPN y PPN por "tratar de azuzar la confrontación permanente" con este tema. "Flaco favor hacen a Navarra azuzando el miedo, el rencor, el frentismo y la confrontación", ha indicado.

Además, la presidenta ha dicho que hasta el momento ha hablado en cinco ocasiones en el Parlamento para dar su opinión sobre este mismo asunto. "Hoy es la sexta y la séptima iniciativa. Se busca seguir centrando el debate en torno a esta cuestión. No todo vale. Se me pide que comparezca de manera reiterada y reiterativa, con el afán de hacer creer a la opinión pública navarra que en el Gobierno no hablamos de otra cosa que de banderas, cuando son ustedes los que no hablan de otra cosa", ha indicado.

Así, Barkos ha dicho que UPN y PPN "decían que ésta iba a ser la primera norma que iba a traerse al Parlamento, pero han venido muchas otras cuestiones prioritarias para el Gobierno y el cuatripartito, como los Presupuestos Generales de Navarra, las listas de espera en sanidad, la tasa de paro o la negociación de la aportación económica al Estado".

Tras ello, la jefa del Ejecutivo ha indicado que "nuestro deber como responsables públicos es normalizar y promover la convivencia, creo que debemos evitar la confrontación en un tema como lo símbolos, con los que se identifican unos navarros y otros".

Finalmente, Barkos ha defendido que la iniciativa legislativa haya correspondido a los grupos parlamentarios, porque "en aquellas cuestiones que deben organizar en forma de ley los sentimientos de la ciudadanía es el Parlamento en términos políticos tiene mayor legitimidad a la hora de hacer una propuesta de estas características". Además, ha señalado que se le ha llamado a acudir al Parlamento antes de que el Gobierno haya emitido su criterio "técnico" sobre la proposición de ley, como hace habitualmente con todas las iniciativas

"CUANDO LLEGUEMOS AL GOBIERNO, QUITAREMOS LAS IKURRIÑAS"

Tras la intervención de Barkos, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "la ikurriña enfrenta y divide porque para ponerla se ha amenazado a mucha gente y se ha asesinado a algunos, los amigos de EH Bildu han jugado a eso durante 45 años". Además, Esparza ha dicho que "la ikurriña es la bandera del nacionalismo vasco en Navarra" y ha indicado que "ningún presidente de ninguna otra Comunidad Autónoma de este país apoya que se ponga la bandera de otra comunidad, salvo que desee que su comunidad sea otra cosa". "Esto es un problema de anormalidad democrática e institucional. Cuando lleguemos al Gobierno, quitaremos las ikurriñas", ha señalado.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "Barkos no ha dicho nada y siempre viene crispada cuando le hacemos preguntas que dejan en evidencia lo abertzale que es, eso le pone muy nerviosa". "Los nacionalistas vascos, con muchas de las medidas que han tomado amparados por Izquierda-Ezkerra y por Podemos, han conseguido dividir a Navarra y ahora lo que buscan es directamente el enfrentamiento al querer imponer a los navarros en las instituciones la bandera de Euskadi, lejos de normalizar y de promover la convivencia", ha indicado.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha criticado que "se utilicen las banderas para atacar a quien piensa distinto y en Navarra esto se está haciendo mucho con el falso debate de la proposición de ley". "UPN ha estado trabajando sólo para sí mismo, no para la ciudadanía navarra, que le dio la espalda en las últimas elecciones. La apuesta de Geroa Bai es que las personas que tenemos distintas identidades en esta comunidad podamos convivir en paz, en libertad, sin imposiciones y sin exclusiones", ha afirmado

Por parte de EH Bildu, Maiorga Ramírez ha sostenido que "es muy importante la labor de la oposición en un Parlamento", pero ha dicho que ve "con tristeza" el papel que han adoptado UPN y PPN, que "no le hacen ningún favor a la sociedad navarra". "Sólo buscan hacer ruido y creo que UPN y PPN son capaces de traer temas más interesantes", ha indicado, para defender que "se dé libertad a una sociedad plural en torno a sus símbolos". "Las banderas en sí no hacen daño, suman, muestran más colores", ha dicho.

La portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha afirmado que Barkos se tendría que "negar" a asistir a este tipo de comparecencias, porque "cuando se tiene que tratar por séptima vez un mismo tema, el reglamento prevé que no tenga que producirse y agradeceríamos que se evitara el abuso torticero de las instituciones". "Defendemos la pluralidad de Navarra y la diversidades de sus gentes. La ley de símbolos no es algo prioritario, pero no nos oponemos a su debate. Cualquier cosa con tal de evitar que se siga haciendo de la guerra de banderas un objetivo monotemático que impide hablar de los problemas de la gente", ha dicho.

La portavoz del PSN, María Chivite, ha reclamado un debate "sosegado" sobre este tema, pero ha advertido que la proposición del cuatripartito es "otro paso más en la hoja de ruta nacionalista vasca que pretende el cuatripartito". "Está muy bien para los nacionalistas, pero es algo que no comparte la mayoría social de Navarra, que no es vasca ni se siente vasca. ¿Excluye a alguien la bandera de Navarra? Yo no lo comparto. Aquí de lo que estamos hablando de poner la ikurriña en ayuntamientos de nuestra comunidad", ha afirmado.

Finalmente, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha indicado que la proposición "ni cambia el estatus de Navarra, ni cambiar la realidad institucional de Navarra, ni forma parte de ninguna hoja de ruta que pretenda algún avance en no sé qué tipo de construcción nacional". "Hay que derogar la ley porque se impulsó para prohibir y sancionar el uso de otros símbolos que no fueran los oficiales. Las banderas no deberían ser objeto de confrontación", ha indicado.