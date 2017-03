Barreiro acusa a Cs de querer tapar "sus vergüenzas" con la comisión: "Está donde se siente cómodo, con PSOE y Podemos"

El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha defendido este miércoles que la iniciativa de Ciudadanos para impulsar junto a PSOE y Unidos Podemos una comisión de investigación sobre las presunta financiación ilegal de los populares es una estrategia para "tratar de tapar sus vergüenzas".

"Creo que se está creando una cierta confusión para tapar otras cosas", ha subrayado Barreiro en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press en las que ha acusado a la formación naranja de ser "hipócrita" y de predicar una transparencia que no practica.

En este sentido, ha defendido que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha situado "donde se siente cómodo, junto al PSOE y Podemos" y ha recalcado que el PP no se niega a poner en marcha una comisión de investigación sobre la financiación porque sus cuentas son las más estudiadas --no tiene nada que ocultar, ha dicho-- pero apuesta porque se investiguen por igual la del resto de formaciones que, ha matizado, "no tiene por qué ser ilegal".

"No sabemos nada de la contabilidad de Podemos, no sabemos nada de la contabilidad de Ciudadanos y sabemos muy poco de la contabilidad del PSOE y creemos que los ciudadanos tienen derecho a conocer la contabilidad de toda la clase política. ¿Por qué no lo abordamos con valentía y claridad?", ha defendido.

"Tendrán que explicar por qué no quieren", ha reitado Barreiro, para quien si no lo hacen la única conclusión posible a la que se puede llegar es que "algo no quieren que se conozca".