Bauzá dice que la admisión de avales ha sido "arbitraria e injusta" y critica que se tilde a los afiliados de "morosos"

El candidato a presidir el PP de Baleares, José Ramón Bauzá, ha considerado este martes que la admisión de avales por parte del comité organizador del Congreso de la formación -que ha validado 197 avales de Bauzá y rechazado 848- ha sido "arbitraria, interesada e injusta".

En un comunicado, el propio Bauzá ha criticado que el comité organizador del XV Congreso informase que la mayoría de sus avales no fueran admitidos por no estar al corriente de pago y ha negado esto. Según ha dicho, "no es cierto en absoluto que dichos afiliados no estén al corriente de pago, sino todo lo contrario".

