Bauzá dice que la admisión de avales ha sido "arbitraria" y critica que se tilde a los afiliados de "morosos"

El candidato critica los "linchamientos gratuitos" y exige neutralidad

El candidato a presidir el PP de Baleares, José Ramón Bauzá, ha considerado este martes que la admisión de avales por parte del comité organizador del Congreso de la formación en las Islas -que ha validado 197 avales de Bauzá y rechazado 848- ha sido "arbitraria, interesada e injusta".

En un comunicado, el propio Bauzá ha criticado que el comité organizador del XV Congreso informase que la mayoría de sus avales no fueran admitidos por no estar al corriente de pago y ha negado esto. Según ha dicho, "no es cierto en absoluto que dichos afiliados no estén al corriente de pago, sino todo lo contrario".

Así, el expresidente del PP balear explica que estos afiliados tienen el pago de las cuotas domiciliado y nunca "han dejado de atender" los recibos.

En cualquier caso, considera que "iniciar una lucha pública de avales" contra su candidatura "no es el camino ni más digno ni el más profesional a la hora de atender el derecho" de los afiliados. "Me veo obligado a salir en defensa de los derechos y el honor de estos varios centenares de afiliados a quienes se ha tildado injustamente de morosos, cuando no lo son, y, a causa de ello, se les ha privado de su derecho a firmar un aval en favor del candidato que, a su entender, es el más idóneo para dirigir nuestro partido".

"Frente al miedo nosotros exigimos democracia y la neutralidad que no practican los actuales responsables del partido", ha espetado el 'popular' antes de lamentar la imagen ofrecida este lunes por la formación, "de que es un partido cuyas bases son eminentemente morosas" puesto que esto "no se ajusta en absoluto a la realidad".

Bauzá, quien incide en que un congreso con dos candidatos puede ser enriquecedor "si se gestiona como es debido", ha criticado que parezca que haya personas que piensen que "en política todo vale", así como que se filtrase que el 'popular' y ex conseller de Turismo, Carlos Delgado, fuera uno de los morosos cuando "sí ha cumplido con sus compromisos con el partido".

"Este no es el camino por el que discurrir en un congreso, ni es la forma de actuar del PP. Los linchamientos gratuitos, la conculcación de los derechos de los afiliados, el continuo daño a la imagen del PP que algunos han convertido en el 'modus operandi' debe finalizar ya", ha declarado.

Finalmente, Bauzá, quien ha reiterado su petición de hacer un debate de ideas con el otro candidato, Biel Company, ha incidido en que "el de la confrontación gratuita y la falsedad no es el camino", ni de él, ni del PP.