Beamonte, candidato a la Presidencia del PP Aragón, presenta 3.000 avales y seguirá en la alcaldía de Tarazona

El alcalde de Tarazona (Zaragoza) y diputado autonómico, Luis María Beamonte, ha formalizado este martes, 28 de febrero, su candidatura a la Presidencia del PP Aragón, cargo que se renovará en el XIII Congreso regional, los días 25 y 26 de marzo. Ha afirmado que "hay que tener valentía y coraje para afrontar los retos difíciles".

Beamonte ha entregado al presidente de la Comisión Organizadora del Congreso, Antonio Suárez, los 3.000 avales de otros tantos afiliados con los que presenta su candidatura, siendo de momento el único aspirante, aunque el exdiputado regional Jorge Garasa podría presentarse y tiene hasta las 20.00 horas de este martes para hacerlo. Ha dejado claro su respeto "absoluto" a "todos los afiliados" que decidan presentarse, recalcando que están en "su legítimo derecho" de hacerlo.

La Comisión Organizadora proclamará las candidaturas el 2 de marzo y hasta el día 9 los candidatos podrán realizar una campaña electoral interna, realizándose los días 15 y 16 una primera votación los militantes inscritos en el proceso, para concluir el 25 y el 26 de marzo con la elección definitiva en el Congreso, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos Expo de Zaragoza.

Beamonte no ha podido hablar todavía con el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, pero sí ha comunicado a la dirección nacional, con antelación, su decisión de presentarse, por "lealtad" y "respeto", observando que "las estructuras funcionan cuando las claves de comunicación interna funcionan". Beamonte lleva afiliado 31 años al PP y antes militó durante dos años en las Nuevas Generaciones.

En su intervención, ha mencionado de forma especial al alcalde de Zaragoza José Atarés (2000-2003), fallecido en 2013, en cuya etapa de presidente del PP Zaragoza fue designado secretario provincial, su primer cargo orgánico, "buen amigo, buen compañero, buen alcalde". También ha citado a la todavía presidenta regional, Luisa Fernanda Rudi, "un referente en muchas cosas y además una buena amiga, por la que siento un gran afecto y cariño".

SEGUIRÁ DE ALCALDE

"Yo no me he planteado dejar la alcaldía de Tarazona", ha aseverado en una breve comparecencia en la sede del PP, manifestando así su intención de cerrar "cualquier duda al respecto" que se le pueda plantear.

"La política es vocación de servicio, es algo bonito" y consiste en "servir a los demás", ha continuado Luis María Beamonte, quien aspira a la Presidencia del PP regional siendo "muy consciente de que hay mucho trabajo por hacer" y debe realizarse "con una gran pasión". Ha subrayado que "la vocación de servicio debe estar muy por encima de cualquier ambición personal", afirmando que quiere "servir al interés general del conjunto de la sociedad aragonesa".

En el momento de presentar su candidatura "hay muchos sentimientos y muchas buenas sensaciones desde el punto de vista personal", ha comentado Beamonte, quien concurre al Congreso "con la responsabilidad que implica" y "con un grado de compromiso personal que corresponde al momento que toca vivir", lo que va a llevar a cabo "estando a la altura de las circunstancias".

Ha agradecido el apoyo a los 3.000 afiliados que han depositado su confianza en él y también ha mencionado a "todos aquellos que entienden que mi candidatura debería haber sido objeto de otra aventura". El proceso ha sido "largo, complejo", ha dicho Beamonte.

Asimismo, ha considerado que el PP se ha caracterizado a lo largo de los años por la "unidad", que "nos ha permitido desarrollar un escenario de fortaleza en lo que no es solamente la estructura, sino el papel institucional" y ha apostado por seguir compartiendo "ese escenario de unidad y fortaleza", que les ha dado el "éxito" en las elecciones autonómicas y generales. "Ese es el camino en el que quiero seguir", ha declarado.

CONGRESOS PROVINCIALES

Por otra parte, ha expresado que si es elegido presidente regional del PP Aragón afrontará los congresos provinciales "sabiendo coser perfectamente el PP en toda la Comunidad y en todas sus estructuras, como hemos hecho", por lo que "no habrá ningún problema".

Sobre la renovación en el PP, ha dicho que "se ha hecho un buen trabajo" para ser la primera fuerza en toda la Comunidad, un trabajo "conjunto, de mucha gente", por lo que ha prometido no "romper con los esquemas anteriores", lo que "quien está al frente todavía no se merecería, ni sería justo". En su planteamiento "se mantendrán ciertas estructuras de lo que ha sido un proyecto que ha funcionado", aunque "como todo en la vida algunas cuestiones hay que seguir renovándolas y adaptándolas a la realidad".

AFINIDAD Y DISTANCIA

La relación de Beamonte con el presidente del Gobierno de Aragón y exalcalde de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Javier Lambán, es "correcta, de afinidad, de amistad", aunque "eso no significa que coincidamos y no coincidir no significa que tengamos que enfrentarnos", ha dicho, añadiendo que "el planteamiento de Lambán es tremendamente distante del que podamos defender nosotros desde el PP".

"Uno no renuncia a sus principios ni convicciones para alcanzar acuerdos inteligentes que tengan como base el interés general, pero para eso se tienen que dar condiciones y voluntad política", ha manifestado, agregando que "los escenarios institucionales llegarán cuando lleguen si los afiliados me dan su apoyo".