Bendodo (PP) asegura que el cambio de gobierno en Marbella es "necesario" para recuperar "las buenas noticias"

El pleno extraordinario en el que se ejecutará la moción de censura se celebrará el 29 de agosto

"Los acuerdos de gobiernos de dos, tres, cuatro partidos contra los que han ganado no van a ningún sitio. El tripartito de Marbella, en estos dos años, no funciona porque no es capaz de sacar los presupuestos adelantes en tiempo y forma, como se ha demostrado en Marbella", ha apuntado.