El letrado de Benjumea defiende el cobro de 11 millones de indemnización: "Él no redactó el contrato"

Las acusaciones concluyen que la excúpula era consciente de la "debacle financiera" en Abengoa y por eso cesaron

"En el caso de Benjumea los 11 millones se lo otorgaron. Él no votó el contrato en absoluto; no solo no intervino sino que ni siquiera fue consultado. Fue cesado y decidieron que se le otorgara", ha explicado su letrado Ignacio Ayala en la exposición de informes finales de esta vista oral.