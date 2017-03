Berhocoirigoin dice que el desarme será consensuado con la Comisión de Verificación y será "transparente y público"

Afirma que el Gobierno francés "se puede y se debe implicar" y que mantuvieron contactos con el Ejecutivo galo sin "respuesta positiva"

El expresidente de la Cámara Agrícola del País Vasco francés, Mixel Berhokoirigoin, conocido como uno de los "artesanos de la paz" y que fue detenido en la operación de Luhuso del pasado mes de diciembre, ha asegurado que el método para el desarme de ETA, previsto para el 8 de abril, será consensuado con la Comisión Internacional de Verificación, que tienen que "colaborar", y con los participantes en el mismo y ha precisado que será "transparente y público".

Berhokoirigoin ha participado este sábado en el foro organizado por Bake Bidea en la localidad francesa de Biarritz sobre 'El desarme al servicio de los procesos de paz', donde ha sostenido, en una mesa redonda junto a la presidenta de Bake Bidea, Anaiz Funosas, al alcalde de Baiona (Francia) y presidente de la Communauté d'Agllomération du Pays Basque, Jean René Etchegaray, sobre los 'artesanos de la paz', que tras percibir un apoyo "tan amplio de la sociedad de Iparralde" sintió la "obligación moral" de seguir avanzando en favor de la paz.

Según ha apuntado, el 8 de abril habrá un desarme "total" que será verificado con la participación "activa" de miembros de la sociedad civil, de electos de las instituciones y de la Comisión Internacional de Verificación, de manera que, a partir de ese día ETA "ya no será una organización armada, ni un obstáculo para poder avanzar en el camino de la paz".

Además, ha defendido que el desarme de la banda terrorista es "la primera etapa, que abrirá camino a otras" en las que habrá que abordar "cuestiones como las de todas las víctimas y los presos, refugiados y huidos" de ETA. Según ha indicado, tras la acción de Luhuso era necesario "desbloquear el desarme", por lo que decidieron escribir a ETA, en unas misivas que son públicas, y pedirle que "trasladara a la sociedad civil la responsabilidad del desarme", algo que "aceptó".

En este sentido, ha aclarado que no están "bajo órdenes de nadie", sino que han tomado "la iniciativa de un proceso" que quieren "llevar a su término", para "desbloquear la situación". Además, ha subrayado que la sociedad civil tiene que ser "actora" en el desarme, para "poner en evidencia la irresponsabilidad de las autoridades" en esta cuestión. Además, ha advertido de que si el desarme se lleva a cabo "desde la lógica de la humillación, de la policía" se estarán creando "las peores condiciones" para este proceso y "las mejores para que el día de mañana aparezcan nuevos ciclos de violencia".

Por otro lado, ha puesto en valor que tras la detención de los 'artesanos de la paz' se puso en evidencia que "tenemos un tesoro", que es "la capacidad entre diferentes sensibilidades políticas de poder sobreponerse a la situación para hacer cosas juntos en materias que sobrepasan a cada uno", como "el proceso de paz en el País Vasco". En este sentido, ha incidido en que se sienten "obligados" a "seguir haciendo algo". "No sabemos cuál va a ser el camino pero no hay vuelta atrás", ha sostenido, para añadir que "tendremos que construirlo entre todos".

"SIN CONTRAPARTIDA POLÍTICA"

Además, ha apuntado que el desarme de ETA tiene que ser "total y verificado" y "sin contrapartida política". En este sentido, ha advertido de que "no se puede esperar que las condiciones de los presos o las víctimas sean respetadas para avanzar en el desarme". "Hoy en día no es el momento de poner condiciones, pero sí de construir condiciones técnicas", ha incidido.

En este contexto, ha reivindicado el papel de los verificadores en el proceso y ha abogado por "buscar una lógica de ganador-ganador", algo "fundamental", desde un "enfoque plural y compartido" entre instituciones, cargos electos y sociedad civil, porque "todas las partes tienen que desarrollar un papel y son complementarias". Al respecto ha puntualizado que "si falta uno de estos agentes el proceso va sobre tres patas" y puede "desembocar en cierta amargura". "Cada uno tiene que implicarse en lo que puede y debe hacer y en lo que deja al otro hacer lo que puede y debe hacer", ha sostenido.

Además, ha indicado que hablarán con los participantes en el desarme y con la Comisión Internacional de Verificación para definir cómo se llevará a cabo el desarme el próximo 8 de abril, que en todo caso, va a ser "transparente y público", y que contará con la "participación masiva de ciudadanos, cargos electos, instituciones y la Comisión Internacional de Verificación", aunque no ha ofrecido detalles, ya que ha indicado que tienen "la brújula, pero no el mapa" y "el camino se hace paso a paso y no está escrito".

"Cada paso no sabemos cuál será el siguiente", ha añadido. No obstante, ha insistido en que quieren que sea una "acción compartida, plural" y "cada uno debe poder hacer cosas".

ESTADO FRANCÉS

En su intervención, ha indicado que el Estado francés "puede y debe implicarse" en el desarme y, en este sentido, ha precisado que puede entrar en contacto con ellos "cuando quiera". A su juicio, lo único que habrá que negociar son las "condiciones técnicas" por cuestiones "de seguridad y verificación".

Berhokoirigoin ha señalado que, tras su detención, tuvieron contactos con el Gobierno francés y, al no obtener "respuesta positiva" por parte del Ejecutivo galo, impulsaron este "plan B" y decidieron optar por la vía "unilateral", que "no está escrita".

Según ha ha señalado tras Luhuso sopesaron "dos opciones", por un lado, "que se implique el estado francés y cómo conseguirlo". "El camino se va a hacer paso a paso", ha apuntado el expresidente de la Cámara Agrícola de Iparralde, mientras se ha preguntado por qué el Estado francés "se niega" a implicarse y si necesita que "ETA mantengan sus armas para seguir una estrategia de tensión y de respuesta prefabricada a las preguntas que se le hacen".

Por último, ha defendido "seguir avanzando" en favor el desarme y ha subrayado que harán "todo lo posible" para estar involucrados. En esta línea, y tras reconocer que no se sabe el "panorama político" del futuro, ha defendido que se debe cerrar cuanto antes esta cuestión. Además, Berhokoirigoin, ha apostado por todos juntos "construir el País Vasco que nos gusta".