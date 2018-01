'El Bigotes' señala a Camps como la persona que ordenaba cobrar los actos de campaña a empresarios

Destaca que le daban actos cuando pedía trabajo como "cacahuetes a los monos"

"Yo hablaba con el que pillaba y me desahogaba y pataleaba para que me pagaran", ha respondido. "Yo iba como fuese a conseguir que la empresa cobrara", ha dicho Pérez, que ha insistido en que él nunca ha "visto facturas". "Yo era el correveidile, me decían que saliera corriendo y procurara los hechos y yo iba a conseguir que me pagaran y sacar la empresa a flote pero no veía facturas. Cualquiera que me conozca sabe que no las he tocado", ha apostillado.