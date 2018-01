Bonig desliza que Puig no quiere cambiar el modelo de financiación y lo comenta "en los despachos de Madrid"

Mata (PSPV) considera que la presidenta del PPCV "se ha emparrado" y ha "perdido el contacto con la realidad"

La presidenta del PPCV y portavoz de este grupo en las Cortes Valencianas, Isabel Bonig, ha deslizado este martes que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no quiere cambiar el sistema de financiación autonómico y que eso comenta "en los despachos de Madrid". "Pregunten a Puig si quiere que se reforme el modelo de financiación porque a mí me llega que no y lo va diciendo en los despachos de Madrid", ha asegurado.