Bono dice que el PSOE necesita candidatos que puedan ganar y dice que Pedro Sánchez sólo ha acreditado que sabe perder

Votará a Susana Díaz, avisa de que no se debe minusvalorar al adversario y denunciaría a Trump si viviera en España por insultar a las mujeres

El exministro de Defensa y expresidente de Castilla La Mancha, José Bono, ha asegurado que el PSOE necesita candidatos que puedan ganar y cree que el exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez "sólo ha acreditado que sabe perder".

Bono responde así durante una entrevista concedida a Vanity Fair, recogida por Euopa Press, en la que recuerda que Sánchez "perdió 20 diputados en diciembre y 5 más en junio", conduciendo al PSOE "al peor resultado" de su reciente historia. "De él no tengo mala opinión personal, pero el PSOE debe elegir candidatos que puedan ganar y él, electoralmente, solo ha acreditado que sabe perder", ha precisado.

Bono asegura que votará a Susana Díaz y aunque dice que no la ha dado ningún consejo sí aplica a sí mismo que "las victorias no se obtienen sin bajarse del autobús y sin esfuerzo". Ha recordado, en este sentido, que "al maestro de toreros Antonio Bienvenida lo mató una vaquilla" y que aunque Adolfo Suárez Illana, su rival del PP en Castilla-La Mancha en 2003, "no era un veterano líder" se tomó aquella campaña elctoral como si se estuviera enfrentando a su propio padre, Adolfo Suárez. En su opinión, "no es inteligente minusvalorar al adversario".

Sobre Patxi López ha asegurado que tiene un pasado del que puede "sentirse satisfecho", fue lehendakari "con el apoyo del PP", y ha apuntado que es lo suficientemente joven como para no querer vivir del pasado. Por ello, estima que "es respetable que aspire a presidir el Gobierno de España".

UN GRUPO DE SOCIALISTAS DEL PSC ENGAÑARON A ZAPATERO

En cuanto al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asegura que le considera "un buen amigo" y aunque admite que tuvieron discrepancias hace años en el tema de Cataluña, afirma que mantienen una "amistad sincera" y cree ser "uno de los exministros que más se ve con él". "Es una gran persona", apostilla.

José Bono cree que el Estatuto de Autonomía que llevaron sus compañeros del PSC al Parlamento fue una "deslealtad": "El gran error de Zapatero fue fiarse de un grupo de socialistas del PSC que nos engañaron y que hoy están en su mayoría en posiciones independentistas. Les creímos cuando aseguraron que el Estatut vendría de Cataluña con un contenido respetuoso con la Constitución, pero mandaron un texto pensado para la secesión".

Bono también manifiesta su opinión sobre el presidente catalán, Carles Puigdemont, y asegura que está "asentado en el despropósito de defender la independencia como si fuera el bálsamo que cura los males de Cataluña". Pero cree que "hay que recordarle que pagar más impuestos no da más derechos". "¿Acaso defenderán los secesionistas que los vecinos de Pedralbes tienen derecho a vivir mejor que los de Sabadell por pagar más impuestos?", se pregunta.

El exministro cree que la única salida que tiene el Gobierno catalán es abandonar las posiciones "insolidarias" y "negociar pensando más en Cataluña y menos en intereses personales o partidistas". Pero también considera que el Ejecutivo central tiene que "acercarse pedagógicamente a los catalanes de buena fe que han sido convencidos de que España les está robando", cuando todos van "sabiendo ya quién les ha robado de verdad".

SI TRUMP VIVIERA EN ESPAÑA LE DENUNCIARÍA POR INSULTAR A LAS MUJERES

En cualquier caso se ha mostrado convencido de que el presidente Mariano Rajoy, que juró cumplir y hacer cumplir la ley al tomar posesión de su cargo, cumplirá su juramento si el Gobierno de Cataluña cometiera un acto contrario a la Constitución.

José Bono se muestra muy crítico con el actual presidente de los EEUU, Donald Trump, de quien asegura que "cualquier palabra limpia" se le antoja torpe para definirle. "Ojalá desaparezca de la escena política y se dedique a sus torres o a sus negocios. Si viviera en España, yo, que soy padre de tres hijas, probablemente le hubiera denunciado por sus insultos y desprecios a las mujeres", ha exclamado.

TRILLO SE MUEVE EN PARÁMETROS ÉTICOS DISTINTOS DE PERSONAS NORMALES

El exministro de Defensa también se refirió al también exministro y exembajador en Londres Federico Trillo, por su regreso a su plaza en el Consejo de Estado tras dejar el cargo de embajador. En su opinión, "Trillo se suele mover políticamente en parámetros éticos distintos de las personas normales".

"Todos los consejeros de Estado han declarado responsable a su Ministerio en un asunto tan grave como la muerte de 62 militares españoles. Yo no hubiese pedido el reingreso pero por suerte no soy capaz de ponerme en la piel de Trillo", ha espetado.