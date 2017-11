Borrell avisa del riesgo de llamar al voto de Uniò pero recalca el deseo del PSC de querer ampliar el espectro central

Avisa de "la situación emocional límite" de una parte de la sociedad catalana porque puede conducir a "actitudes insurreccionales"

En este sentido, ha advertido de que esa estrategia del PSC basada en llamar al voto de Uniò "tiene su riesgo" porque "los votantes no se cambiar automáticamente". No obstante, ha hecho hincapié en la decisión de Iceta de "tomar ese riesgo", algo que, a su juicio, "demuestra su voluntad de ampliar el espectro central que quiere representar el PSC".

El exministro del PSOE sostiene que los resultados del 21-D van a depender de la participación. En su opinión, si ha ganado el independentismo es por "la inhibición electoral" de una parte de los votantes. "Hay que pedir a todos los catalanes que voten, cada uno lo que crea, pero que acudan y que no se quejen si el resultado plantea problemas más graves al actual", ha aseverado.

Según ha defendido, "no sería bueno" que haya candidatos a las elecciones en prisión, a sabiendas de que varios exconsejeros catalanes y el exvicepresidente Oriol Junqueras se encuentran encarcelados por la declaración unilateral de independencia (DUI). En su opinión, "lo normal" es que "puedan ejercer sus funciones de candidato" y la campaña electoral "no tenga ese plus emocional que da ser candidato desde cárcel".